НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Житомирі запровадять відкриті реєстри витрат на благоустрій
МІСЦЕВА ВЛАДАЕКОЛОГІЯГРОШІРегіони

У Житомирі запровадять відкриті реєстри витрат на благоустрій

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Житомиряни зможуть перевіряти, скільки грошей місто витрачає на благоустрій — в місті запровадять відкриті реєстри витрат на благоустрій. Зробити це планують на геопорталі Житомира, доступ до якого закрили з початком повномасштабної війни Росії проти України, а зараз планують відкрити знову.

17 січня виконком Житомирської міськради ухвалив рішення про створення підсистеми "Управління зеленими зонами" та підсистеми "Благоустрій та санітарна очистка міста", які працюватимуть на геопорталі Житомира.

За словами радника Житомирського міського голови Сергія Яцика, ці ініціативи реалізують в рамках проєкту Антикорупційної ініціативи "Міста доброчесності". Проєкт має на меті допомогти містам у застосуванні кращих практик належного врядування для запобігання корупції.

"Це крок до інвентаризації зелених зон міста — зелених насаджень, дерев, кущів. Впровадження цієї ініціативи дозволить нам зрозуміти, яке у нас є господарство, які гроші витрачають на ті чи інші управління. Санітарна чистка міста це теж важливе питання, щоб розуміти зони відповідальності тієї чи іншої компанії, що обслуговує – це вивіз сміття, графіки вивозу, місце для контейнерів і так далі", — каже Сергій Яцик.

Сергій Яцик
Сергій Яцик. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

За словами першої заступниці Житомирського міського голови Світлани Ольшанської, потрібно буде порахувати всі зелені насадження в громаді і оцифрувати інформацію.

"На наш гепортал буде внесена кожна зелена зона з координатами та прив'язкою до місцевості. Буде інформація про те, хто утримує дану зелену зону і які гроші витрачають на рік з бюджету на її утримання. Будуть занесені і графіки прибирання. Тобто кожен житель громади, який зайде на геопортал після завершення внесення даних, матиме чітке уявлення, хто має прибирати цю зону, відноситься вона до комунальних підприємств чи це має робити управляюча компанія, яка управляє будинком. Тобто ця ініціатива внесе ясність, в цілому, в ці процеси у місті", — сказала Світлана Ольшанська.

Світлана Ольшанська
Світлана Ольшанська. Житомир, 3 квітня 2023 року. Фото: Дмитро Поліщук для Суспільне Житомир

Сергій Яцик каже, що з початком повномасштабної війни Росії проти України геопортал Житомира закрили, зараз його знову планують відкрити. Зроблять це після консультації з правоохоронцями та службами з безпекових питань.

Що відомо про геоінформаційний портал Житомира

Геопортал Житомира був офіційно представлений в 2020 році. Це детальна карта території, на яку нанесена інформація про різні об’єкти міста. Зокрема, користуючись ним, люди могли отримати та перевірити інформацію про витрати з місцевого бюджету, реєстр МАФів та тимчасових споруд, ділянки доріг, які заплановано відремонтувати, комунальне майно, освітні навчальні заклади.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
домашнє насильство
На Київщині відкриють нові притулки для постраждалих від домашнього насильства
Справа про звільнення ексдиректора театру. У Кропивницькому суд відхилив клопотання облради про призупинення розгляду
Справа про звільнення ексдиректора театру. У Кропивницькому суд відхилив клопотання облради про призупинення розгляду
У Коломиї на Івано-Франківщині відкрили меморіальну дошку сотенному УПА Мирославу Симчичу
У Коломиї на Івано-Франківщині відкрили меморіальну дошку сотенному УПА Мирославу Симчичу
відбудова, будівництво, будівельник, відновлення
На Київщині вивчають тендери на відбудову: розпочали перевірку в Обухівському районі
На початок