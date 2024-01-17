Житомиряни зможуть перевіряти, скільки грошей місто витрачає на благоустрій — в місті запровадять відкриті реєстри витрат на благоустрій. Зробити це планують на геопорталі Житомира, доступ до якого закрили з початком повномасштабної війни Росії проти України, а зараз планують відкрити знову.

17 січня виконком Житомирської міськради ухвалив рішення про створення підсистеми "Управління зеленими зонами" та підсистеми "Благоустрій та санітарна очистка міста", які працюватимуть на геопорталі Житомира.

За словами радника Житомирського міського голови Сергія Яцика, ці ініціативи реалізують в рамках проєкту Антикорупційної ініціативи "Міста доброчесності". Проєкт має на меті допомогти містам у застосуванні кращих практик належного врядування для запобігання корупції.

"Це крок до інвентаризації зелених зон міста — зелених насаджень, дерев, кущів. Впровадження цієї ініціативи дозволить нам зрозуміти, яке у нас є господарство, які гроші витрачають на ті чи інші управління. Санітарна чистка міста це теж важливе питання, щоб розуміти зони відповідальності тієї чи іншої компанії, що обслуговує – це вивіз сміття, графіки вивозу, місце для контейнерів і так далі", — каже Сергій Яцик.

Сергій Яцик. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

За словами першої заступниці Житомирського міського голови Світлани Ольшанської, потрібно буде порахувати всі зелені насадження в громаді і оцифрувати інформацію.

"На наш гепортал буде внесена кожна зелена зона з координатами та прив'язкою до місцевості. Буде інформація про те, хто утримує дану зелену зону і які гроші витрачають на рік з бюджету на її утримання. Будуть занесені і графіки прибирання. Тобто кожен житель громади, який зайде на геопортал після завершення внесення даних, матиме чітке уявлення, хто має прибирати цю зону, відноситься вона до комунальних підприємств чи це має робити управляюча компанія, яка управляє будинком. Тобто ця ініціатива внесе ясність, в цілому, в ці процеси у місті", — сказала Світлана Ольшанська.

Світлана Ольшанська. Житомир, 3 квітня 2023 року. Фото: Дмитро Поліщук для Суспільне Житомир

Сергій Яцик каже, що з початком повномасштабної війни Росії проти України геопортал Житомира закрили, зараз його знову планують відкрити. Зроблять це після консультації з правоохоронцями та службами з безпекових питань.

Що відомо про геоінформаційний портал Житомира

Геопортал Житомира був офіційно представлений в 2020 році. Це детальна карта території, на яку нанесена інформація про різні об’єкти міста. Зокрема, користуючись ним, люди могли отримати та перевірити інформацію про витрати з місцевого бюджету, реєстр МАФів та тимчасових споруд, ділянки доріг, які заплановано відремонтувати, комунальне майно, освітні навчальні заклади.

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