У Синельниківському районі Дніпропетровщини затримали двох чоловіків, які за гроші обіцяли оформити фіктивне батьківство над трьома дітьми для виїзду за кордон.

Про це мовиться у пресрелізі Дніпропетровської обласної прокуратури, який отримало Суспільне.

За даними слідства, підозрювані розробили план незаконного переправлення чоловіка призовного віку через держкордон в умовах воєнного стану. За шість тисяч доларів США вони обіцяли оформити фіктивні документи на батьківство над трьома дітьми.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання та в автомобілях підозрюваних. Вилучили гроші, підробні свідоцтва про народження дітей та інші документи.

Чоловіків затримали після отримання другої частини коштів та передачі фальсифікованих документів. Їм повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають. Поліція перевіряє причетність чоловіків до схеми з організації оформлення фіктивних шлюбів з жінками з інвалідністю.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро