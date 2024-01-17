НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Розшукував колишні позиції військ РФ. На Херсонщині у будинку місцевого жителя знайшли зброю та боєприпаси
ПОЛІЦІЯЗброяВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Розшукував колишні позиції військ РФ. На Херсонщині у будинку місцевого жителя знайшли зброю та боєприпаси

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зброя і боєприпаси
Зброя і боєприпаси, які поліцейські знайшли у будинку жителя Бериславського району на Херсонщині . Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

На Херсонщині у Бериславському районі у будинку місцевого жителя знайшли зброю та боєприпаси, які чоловік збирав на колишніх позиціях військ РФ. Все знайдене — зберігав вдома.

Про це в Telegram повідомила поліція Херсонської області.

Під час обшуку у нього вилучили два корпуси гранат РГД, запал до гранати РГД-5, півтора кілограма артилерійського пороху, два підривачі та 36 набоїв різного калібру, йдеться в повідомленні.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чоловіка перевіряють на можливу причетність до збуту зброї, повідомили в поліції.

За статтею, що йому інкримінують, жителю Херсонщини загрожує до семи років ув'язнення.

Раніше у прокуратурі повідомили, що суд визнав винним жителя Херсона у незаконному придбанні, зберіганні психотропної речовини з метою збуту у великому розмірі. Його засудили на шість років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі
Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі
У Хмельницькому перевіряють інформацію про замінування торгівельного центру
У Хмельницькому перевіряють інформацію про замінування торгівельного центру
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Громадянина Франції Чарльза Мінарта розшукують у горах на Івано-Франківщині
В Україні був вперше. Що розповів брат зниклого в Карпатах мандрівника з Франції Чарльза Мінарта
На початок