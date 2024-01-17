На Херсонщині у Бериславському районі у будинку місцевого жителя знайшли зброю та боєприпаси, які чоловік збирав на колишніх позиціях військ РФ. Все знайдене — зберігав вдома.

Про це в Telegram повідомила поліція Херсонської області.

Під час обшуку у нього вилучили два корпуси гранат РГД, запал до гранати РГД-5, півтора кілограма артилерійського пороху, два підривачі та 36 набоїв різного калібру, йдеться в повідомленні.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чоловіка перевіряють на можливу причетність до збуту зброї, повідомили в поліції.

За статтею, що йому інкримінують, жителю Херсонщини загрожує до семи років ув'язнення.

Раніше у прокуратурі повідомили, що суд визнав винним жителя Херсона у незаконному придбанні, зберіганні психотропної речовини з метою збуту у великому розмірі. Його засудили на шість років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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