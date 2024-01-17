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На Закарпатті семирічний хлопець передав свої заощадження для ЗСУ
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На Закарпатті семирічний хлопець передав свої заощадження для ЗСУ

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На Закарпатті семирічний хлопець передав свої заощадження для ЗСУ
Фото: Катруся Косілкова | Facebook. Колаж: Суспільне Ужгород

Семирічний житель міста Виноградів Матвій Купар передав 2000 гривень на купівлю дрона для ЗСУ.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Рух підтримки Закарпатських військових — Виноградів".

Семирічний Матвій Купар передав на потреби ЗСУ 2000 гривень та зазначив, що призначення коштів — внесок у купівлю дрона або автомобіля для військових.

"Дякуємо тобі, Матвію, за активну підтримку захисників. Разом переможемо", — йдеться у повідомленні.

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