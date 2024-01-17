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"Металіст 1925" уклав контракт із футболістом, який грав за німецький "Баєр 04"
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"Металіст 1925" уклав контракт із футболістом, який грав за німецький "Баєр 04"

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Владлен Юрченко на тренуванні у футбольному клубі "Металіст 1925"
Владлен Юрченко на тренуванні у футбольному клубі "Металіст 1925". Фото: FC Metalist 1925/Telegram

Харківський футбольний клуб "Металіст 1925" уклав контракт із 29-річним півзахисником Владленом Юрченком, який, зокрема, грав за німецький "Баєр 04".

Про це повідомила пресслужба клубу 17 січня.

За її даними, строк угоди до кінця 2026 року.

"Основна позиція — атакувальний півзахисник. У "Металісті 1925" буде виступати під 80-м номером", — йдеться в повідомленні.

"Мені сподобалося те, як планують цей проєкт розвивати. І також те, що я добре знайомий з тренерським штабом на чолі з Віктором Анатолійовичем. Відтак, я довго не думав", — цитує футболіста пресслужба клубу.

Що відомо про футболіста Владлена Юрченка

Владлен Юрченко народився 22 січня 1994 року в Миколаєві. Почав займатися футболом у місцевій СДЮШОР. Першим його тренером був Сергій Морозов. У чемпіонатах ДЮФЛУ грав за "Миколаїв" та "Шахтар" (96 матчів/93 забиті голи).

Юрченко грав за "Шахтар-2", "Маріуполь", німецький "Баєр 04", датський "Вайле", "Зорю", "Десну", латвійську "Ригу" та полтавську "Ворсклу". У складі останньої провів трохи більше як рік: зіграв у 29 поєдинках, у яких тричі забив м'яч.

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