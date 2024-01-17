Найбільшому постачальнику Міноборони Ігорю Гринкевичу, його сину Роману Гринкевичу та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній, оголосили підозри.

Цю інформацію підтвердили джерела Суспільного у правоохоронних органах.

Йдеться про справу щодо постачання товарів для ЗСУ. Слідчі головного управління ДБР встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України, що призвело до збитків та зривів постачання.

“П’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України)”, — йдеться у повідомленні ДБР

Підозрюваних затримали. Наразі вирішується витання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

У Житомирі до 2023 року було зареєстровано ТОВ "Будівельний альянс монтажпроект" — будівельну фірму сина Гринкевича, Романа. Ця фірма також постачала одяг Міністерству оборони, а за весь час своєї діяльності виграла в Житомирській області близько двох десятків будівельних тендерів на загальну суму 210 мільйонів гривень.

Станом на 15 січня 2024 року у ТОВ "Будівельний альянс монтажпроект" є один чинний договір в Житомирській області — на здійснення авторського нагляду за роботами за проєктом: "Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня". Термін дії договору до 20.12.24. Про це повідомила Житомирська ОВА у відповідь на інформаційний запит Суспільного.

“Підписання договору саме з цією організацією було зумовлено тим, що ТОВ "Будівельний альянс монтажпроект" є розробником проєктної документації цього об'єкту будівництва, а відповідно до Постанови КМУ від 11.07.2007 №903 авторський нагляд може здійснюватися лише автором проекту об'єкта архітектури. Це унеможливлювало заключення договору з іншою організацією. Наразі опрацьовується можливість у законний спосіб змінити компанію, яка буде здійснювати авторський нагляд за цим об'єктом будівництва”, — йдеться у відповіді.

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