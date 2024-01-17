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Найвищий у команді: Верес підписав 23-річного Олександра Мельника
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Найвищий у команді: Верес підписав 23-річного Олександра Мельника

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Новачок Вереса Олександр Мельник
Фото: Telegram Вереса

Рівненський футбольний клуб Верес уклав контракт із 23-річним Олександром Мельником, який раніше був гравцем Динамо, Арсеналу, Олександрії та Минаю.

Про це 17 січня повідомила пресслужба клубу.

У повідомленні йдеться, що центральний захисник став найвищим гравцем команди — його зріст 195 сантиметрів, вага 86 кілограмів.

Футболіст уклав контракт строком на 2,5 роки — до завершення сезону 2025-2026.

Олександр Мельник народився 10 лютого 2000 року у Києві. Вихованець дитячо-юнацької академії київського Динамо. Попередні клуби: Динамо (Київ), Арсенал (Київ), Олександрія, Минай. Його викликали до юнацьких збірних України U-16, U-17 та U-21.

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