Верес буде змушений ризикувати у грі, аби вийти з кінця турнірної таблиці УПЛ, також клуб просить підтримки в уболівальників та обіцяє виходити на матчі “максимально зарядженим”.
Про це в інтерв’ю Суспільному розповів в.о. головного тренера команди Олег Шандрук.
У цій розмові ви почуєте про:
- сподівання на нових гравців та тактику виходу з останніх місць;
- хто й чому є у тренерському штабі;
- які кадрові зміни стались у клубі та чому складно знайти гравців;
- що означає “гра з вогником в очах”, ризикований футбол і коли вболівальники дякуватимуть навіть за поразку;
- як тренерська робота впливає на особисте життя;
- чого чекають від зборів у Туреччині;
- якою клуб бачить комунікацію з уболівальниками;
- як Верес ставиться до спільних походів до церкви.
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