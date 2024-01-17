Верес буде змушений ризикувати у грі, аби вийти з кінця турнірної таблиці УПЛ, також клуб просить підтримки в уболівальників та обіцяє виходити на матчі “максимально зарядженим”.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів в.о. головного тренера команди Олег Шандрук.

У цій розмові ви почуєте про:

сподівання на нових гравців та тактику виходу з останніх місць;

хто й чому є у тренерському штабі;

які кадрові зміни стались у клубі та чому складно знайти гравців;

що означає “гра з вогником в очах”, ризикований футбол і коли вболівальники дякуватимуть навіть за поразку;

як тренерська робота впливає на особисте життя;

чого чекають від зборів у Туреччині;

якою клуб бачить комунікацію з уболівальниками;

як Верес ставиться до спільних походів до церкви.

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