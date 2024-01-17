Британська розвідка вважає, що знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем змусить командування Росії обмежити зону діяльності військових літаків.

Про це у соцмережі Х (колишній Тwitter) повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки за 17 січня.

"Можливе успішне враження А-50 Україною — це значуща подія. Цілком ймовірно, що Росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження операційних зон для своїх літаків. А-50 дуже важливий для того, щоб Росія підтримувала обізнаність про ситуацію у повітрі над зоною ведення бойових дій", — зазначається у зведенні.

За їхніми даними, у російських військових всього вісім А-50, що, ймовірно, дозволить закрити оперативні потреби на найближчий час. Також у довгостроковій перспективі втрата А-50 може мати вплив, адже зменшення їхньої кількості означає більше навантаження на решту літаків.

"Підвищене навантаження на решту літаків у поєднанні з втратою екіпажу, ймовірно, обмежить довгострокову стійкість місії", — пише британська розвідка.

Що відомо про знищення А-50 та Іл-22 над Азовським морем Напередодні джерела в Силах оборони повідомили Суспільному, що того дня збили військовий літак повітряно-космічних сил Росії А-50 та підбили повітряний командний пункт Іл-22М11. Близько 21:00 14 січня повітряний командний пункт Іл-22М11 здійснював чергування в районі Стрілкового на Херсонщині, де й був підбитий. Після ураження, літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію та викликав швидку й пожежників. Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що окупанти отримали покарання за обстріл Дніпра 14 січня, натякнувши на знищення А-50 над Азовським морем. Водночас керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що Україна попереджала заздалегідь про «несприятливі погодні бойові умови» на південному напрямку для російської авіації. У свою чергу, речник президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати російським ЗМІ повідомлення про те, що Росія втратила два військові літаки над Азовським морем. Іл-22М — повітряний командний пункт з якого можна керувати військами під час бойових дій. Літак цього типу перебуває в повітрі та його неможливо вразити оперативно-тактичними ракетами. За інформацією довідника Military Balance 2022, на початку повномасштабного російського вторгнення з Україною в Росії було 12 літаків Іл-22М та 10 Іл-22 (старішої модифікації). Російські борти радіолокаційного виявлення А-50 під час ракетних ударів піднімаються у повітря та фіксують запуски ППО, що допомагає їм обходити зенітні засоби. Наразі російські Військово-космічні сили мають на озброєнні дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії — А-50У. Борти базуються на шасі радянських вантажних Іл-76.

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