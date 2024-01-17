НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Скло вибите, штори згоріли, понівечили все": що розповіли одесити про атаку РФ по місту
Вторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИРегіониТоп регіонів

"Скло вибите, штори згоріли, понівечили все": що розповіли одесити про атаку РФ по місту

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесу безпілотниками. Над регіоном збили 11 дронів, уламки кількох з них влучили в цивільні об'єкти. Пошкоджень зазнали вісім будинків у Приморському районі міста та тепломережі, без опалення залишилось понад 50 будинків. Як минула ніч для мешканців квартир, дізнавались кореспонденти Суспільного.

За словами Анжели, мешканки пошкодженої квартири, вона разом з донькою ховалась в отворі вхідних дверей. Після того, як вони там лягли, то почули свист, а потім звук вибуху.

"Скло вибите, штори згоріли, понівечили все": що розповіли одесити про атаку РФ по місту
Анжела, мешканка пошкодженої квартири, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

"Спочатку один приліт, це, як не прильот, а як такий свист якийсь, бахнуло. Повилітали вікна, посипалась штукатурка. Після трьох прильотів я подзвонила сусіду, він сказав: "Виходьте на вулицю". Скло вибите, штори згоріли, понівечили просто усе. Кухня, балкон, кімнати — все розбите", — розповіла Анжела.

Мешканка ще однієї пошкодженої квартири Людмила розповіла, що по її відчуттях вибухи відчувались як "прильоти". Вона встигла прокинутись до того, як відбулось влучання:

"Просто що встигла тоді зробити — закрити очі, закрити обличчя, бо чула, що "шахед" був поблизу, й сказати: "Боже поможи". Потім повилітали вікна, повилітали двері. Після я намагалась піти у бомбосховище, але поки я йшла ще було два рази, за моїми відчуттями, це були прильоти".

"Скло вибите, штори згоріли, понівечили все": що розповіли одесити про атаку РФ по місту
Людмила стоїть на фоні своєї машини, пошкодженої через атаку, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Також Людмила розповіла, що їй наразі є де ночувати, а от її сусід, що живе поверхом вище, самотній літній чоловік, у якого немає коштів на ремонт:

"Сказали не чіпати машини, не заводити й не їхати, тому що можуть надати допомогу. Сидимо чекаємо. Мені, слава Богу, є де ночувати, але над нами живе самотній дідусь. Я у нього питаю: "Ви хоча б заліпите вікна скотчем чи плівкою?" Він відповідає: "Ну, поки немає чим". Сподіваюсь, що таким людям допоможуть".

"Скло вибите, штори згоріли, понівечили все": що розповіли одесити про атаку РФ по місту
Наталя, мешканка квартири, в якої через атаку пошкодило вікна, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

У квартирі Наталі пошкодило тільки вікна — всі чотири повилітали разом з рамами. За її словами, кімната повна скла, збирають цілими мішками. Про атаку розповіла, що це було близько першої години ночі:

"О 12 годині ночі я взяла телефон, читаю, що тривога, й почула вибух. Встала, подивилась, нічого не видно, тільки встала біля шафи, як вдарила хвиля і прямо все полетіло сюди. Я від стінки відійшла, й, слава Богу, вся ціла. У мене тут ще син спав, він теж цілий. Ще над підʼїздом горіла труба, пожежа, ще квартира горіла на другому поверсі в нас. Так що нічого хорошого. Тепер як будемо далі жити — не знаю, як спати теж, бо без вікон холодно".

Що відомо про атаку РФ по Одесі 17 січня:

  • Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесі безпілотниками. Над регіоном збили 11 дронів. Переважна їхня більшість впала у воду, але уламки кількох влучили в цивільні об'єкти.
  • Внаслідок атаки поранення отримали троє людей: один чоловік перебуває у лікарні, двоє жінок лікується вдома.
  • Через атаку пошкоджені тепломережі, без опалення залишається 58 будинків.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Комунальна техніка сніг негода Селидове Донецька область
Понад 13 мільйонів на три машини. Як працює нова комунальна техніка Селидівської громади
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
В Україні виробляють власні машини для розмінування – Гвоздяр
В Україні виробляють власні машини для розмінування – Гвоздяр
Херсонщина, ТОТ, російський паспорт
На лівобережжі Херсонщини так звана "влада" видає балони з газом людям лише з паспортом РФ
На початок