Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесу безпілотниками. Над регіоном збили 11 дронів, уламки кількох з них влучили в цивільні об'єкти. Пошкоджень зазнали вісім будинків у Приморському районі міста та тепломережі, без опалення залишилось понад 50 будинків. Як минула ніч для мешканців квартир, дізнавались кореспонденти Суспільного.

За словами Анжели, мешканки пошкодженої квартири, вона разом з донькою ховалась в отворі вхідних дверей. Після того, як вони там лягли, то почули свист, а потім звук вибуху.

Анжела, мешканка пошкодженої квартири, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

"Спочатку один приліт, це, як не прильот, а як такий свист якийсь, бахнуло. Повилітали вікна, посипалась штукатурка. Після трьох прильотів я подзвонила сусіду, він сказав: "Виходьте на вулицю". Скло вибите, штори згоріли, понівечили просто усе. Кухня, балкон, кімнати — все розбите", — розповіла Анжела.

Мешканка ще однієї пошкодженої квартири Людмила розповіла, що по її відчуттях вибухи відчувались як "прильоти". Вона встигла прокинутись до того, як відбулось влучання:

"Просто що встигла тоді зробити — закрити очі, закрити обличчя, бо чула, що "шахед" був поблизу, й сказати: "Боже поможи". Потім повилітали вікна, повилітали двері. Після я намагалась піти у бомбосховище, але поки я йшла ще було два рази, за моїми відчуттями, це були прильоти".

Людмила стоїть на фоні своєї машини, пошкодженої через атаку, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Також Людмила розповіла, що їй наразі є де ночувати, а от її сусід, що живе поверхом вище, самотній літній чоловік, у якого немає коштів на ремонт:

"Сказали не чіпати машини, не заводити й не їхати, тому що можуть надати допомогу. Сидимо чекаємо. Мені, слава Богу, є де ночувати, але над нами живе самотній дідусь. Я у нього питаю: "Ви хоча б заліпите вікна скотчем чи плівкою?" Він відповідає: "Ну, поки немає чим". Сподіваюсь, що таким людям допоможуть".

Наталя, мешканка квартири, в якої через атаку пошкодило вікна, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

У квартирі Наталі пошкодило тільки вікна — всі чотири повилітали разом з рамами. За її словами, кімната повна скла, збирають цілими мішками. Про атаку розповіла, що це було близько першої години ночі:

"О 12 годині ночі я взяла телефон, читаю, що тривога, й почула вибух. Встала, подивилась, нічого не видно, тільки встала біля шафи, як вдарила хвиля і прямо все полетіло сюди. Я від стінки відійшла, й, слава Богу, вся ціла. У мене тут ще син спав, він теж цілий. Ще над підʼїздом горіла труба, пожежа, ще квартира горіла на другому поверсі в нас. Так що нічого хорошого. Тепер як будемо далі жити — не знаю, як спати теж, бо без вікон холодно".

Що відомо про атаку РФ по Одесі 17 січня:

Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесі безпілотниками. Над регіоном збили 11 дронів. Переважна їхня більшість впала у воду, але уламки кількох влучили в цивільні об'єкти.

Внаслідок атаки поранення отримали троє людей: один чоловік перебуває у лікарні, двоє жінок лікується вдома.

Через атаку пошкоджені тепломережі, без опалення залишається 58 будинків.

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