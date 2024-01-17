На Миколаївщині у Вознесенському районі працівники культури Бузької сільської ради вийшли на вулиці населених пунктів, як щедрувальники. П'ять колективів збирали гроші на допомогу Збройним силам України.

Про це повідомила пресслужба Бузької громади Вознесенського району.

Циганка, коза, лікар та інші герої влаштували святкові щедрування вулицями населених пунктів, аби привітати людей зі Старим Новим роком та зібрати гроші на потреби військових.

У зборі брали участь п'ять колективів: "Калібрі" нащедрували 5300 грн, "Алегро" — 5900 грн, "Вишиванка" — 12 200 грн, "Пролісок" — 10 000 грн, а "Барвінок" — 2850 грн.

Щедрувальники збирають гроші на ЗСУ. Фото: пресслужба Бузької громади

Щедрували люди два дні поспіль — 13 та 14 січня. За словами волонтера Сергія Пилипенка, загалом у період різдвяно-новорічних свят творчі колективи Бузької громади зібрали 88 тисяч гривень.

"Ще 12 тисяч гривень передали парафіяни Свято-Преображенської церкви. Тож загалом маємо 100 тисяч. Щиро вдячний кожному, хто долучився до зборів, до організації цих заходів та їхнього проведення — низький уклін всім небайдужим за ваші добрі серця", — сказав волонтер.

Щедрувальники, які подорожували населеними пунктами. Фото: пресслужба Бузької громади

Гроші, які зібрали витратять на придбання тепловізора, рацій та інші потреби захисників.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.