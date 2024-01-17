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Поблизу Синьківки на Куп'янському напрямку не зафіксували російських штурмів: з чим це пов'язано
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Поблизу Синьківки на Куп'янському напрямку не зафіксували російських штурмів: з чим це пов'язано

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Поблизу Синьківки на Куп'янському напрямку не зафіксували російських штурмів: з чим це пов'язано
Ілюстративне фото. Джерело: Генштаб ЗСУ/Facebook

Поблизу Синьківки Харківської області росіяни не вели штурмових дій.

Про це повідомив у ранковому зведенні 17 січня Генштаб ЗСУ.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів", — сказано у повідомленні.

Протягом трьох тижнів на Куп'янському напрямку фіксують зменшення кількості російських атак, сказав Суспільному керівник ОВА Олег Синєгубов.

"Три тижні ми фіксуємо послаблення атак на цьому напрямку, десь у нас на добу 2-3, до п'яти штурмових атак. Сьогодні було послаблення. Ворог використовує ті погодні умови, які ми маємо, вони досить складні, щоб вести активні наступальні дії, у тому числі з важкою броньованою технікою. Проходять ротації. Очікуємо поновлення штурмів як тільки буде стабільна мінусова температура — поля та ґрунт мають замерзнути", — сказав Синєгубов.

Росіяни штурмують Синьківку понад пів року. Синєгубов пояснював, чому село важливе для планів РФ.

"У випадку захоплення Синьківки для РФ відкривається плацдарм для блокування Куп'янська та Куп'янська-Вузлового".

За даними Синєгубова, він отримував інформацію, що частина російських підрозділів пішла на Лиманський та Авідіївський напрямки.

"Це — планова ротація. Це не ті війська, які мали вести активні штурмові дії по Куп'янському напрямку, і їх зняли, відмовляючись від своїх намірів, та переправили на інший — ні. Вони від Куп'янського напрямку не відмовились, це точно. І ми за цим спостерігаємо. Там просто є об'єктивні умови: те, що техніка в'язне у землі, сприятливі для нас погодні умови", — додав Олег Синєгубов.

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