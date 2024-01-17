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Два поїзди, що курсують через Дніпро перевезли найбільшу кількість пасажирів під час свят: розклади та вартість квитків
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Два поїзди, що курсують через Дніпро перевезли найбільшу кількість пасажирів під час свят: розклади та вартість квитків

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Два поїзди, що курсують через Дніпро перевезли найбільшу кількість пасажирів під час свят: розклади та вартість квитків
Суспільне Дніпро

Поїзди "Запоріжжя—Львів" та "Львів—Запоріжжя", що курсують через Дніпро перевезли найбільшу кількість пасажирів в різдвяно-новорічний період.

Про це сказано у Telegram-каналі Укрзалізниці.

Загалом під час свят, з 21 грудня 2023 року по 10 січня 2024 року Укрзалізниця перевезла 1,6 мільйона пасажирів. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період у 2022 та 2023 роках.

"В цей період країною курсувало 104 поїзди, враховуючи 10 додатково призначених поїздів, які здійснили 92 рейси. Також Укрзалізниця перевезла пікову кількість дітей за груповими замовленнями до гір на відпочинок", — сказано в повідомленні.

Крім того, потягами скористались понад 2,8 тисячі військовослужбовців через сервіс спецзамовлень квитків для військових.

Розклад руху потягу "Запоріжжя — Львів"

З Запоріжжя поїзд відправляється о 09:50 та прибуває до Дніпра о 12:18, роблячи зупинку на станції Синельникове-1 о 10:50. Далі потяг рухається за таким розкладом:

  • 13:12 — Кам'янське-Пасажирський;
  • 13:54 — Верхівцеве;
  • 14:18 — Божедарівка;
  • 15:50 — Кривий Ріг-Головний;
  • 17:12 — Рокувата;
  • 19:43 — Олександрія;
  • 19:57 — Користівка;
  • 20:37 — Знам'янка-Пасажирський;
  • 21:44 — Кропивницький;
  • 22:25 — Плетений Ташлик;
  • 22:44 — Новоукраїнка;
  • 23:03 — Помічна;
  • 00:11 — Голта;
  • 00:49 — Врадіївка;
  • 01:18 — Любашівка;
  • 02:21 — Слобідка;
  • 03:26 — Кодима;
  • 03:58 — Крижопіль;
  • 04:21 — Вапнярка;
  • 05:12 — Ярошенка;
  • 05:34 — Жмеринка-Пасажирський;
  • 06:53 — Деражня;
  • 07:45 — Хмельницький;
  • 08:51 — Волочиськ;
  • 09:00 — Підволочиськ;
  • 09:51 — Тернопіль-Пасажирський;
  • 11:04 — Злочів;
  • 11:34 — Красне;
  • 12:10 — Підзамче;
  • 12:24 — Львів.

Загальний час в дорозі складає 26 годин 34 хвилини.

Вартість квитка у плацкарті становить 266,44 грн. У купе — 436,60 грн, люкс — 1011,80 грн.

Розклад руху потягу "Львів — Запоріжжя"

Зі Львова потяг відправляється о 10:48. У Дніпрі він зупиняється о 04:20. На вокзал Запоріжжя поїзд прибуває о 06:30. Розклад:

  • 11:00 — Підзамче;
  • 11:34 — Красне;
  • 12:00 — Злочів;
  • 12:57 — Тернопіль-Пасажирський;
  • 13:51 — Підволочиськ;
  • 14:51 — Хмельницький;
  • 17:02 — Вінниця;
  • 18:00 — Козятин-1;
  • 20:12 — Біла Церква;
  • 21:15 — Миронівка;
  • 21:46 — Корсунь;
  • 22:08 — Городище;
  • 22:26 — Цвіткове;
  • 22:55 — імені Тараса Шевченка;
  • 00:31 — Знам'янка-Пасажирський;
  • 01:18 — Олександрія;
  • 02:40 — П'ятихатки;
  • 03:15 — Верхівцеве;
  • 03:45 — Кам'янське-Пасажирський;
  • 04:20 — Дніпро-Головний;
  • 05:32 — Синельникове-1;
  • 06:30 — Запоріжжя-1.

Загальний час в дорозі — 19 годин 42 хвилини.

Вартість квитка у плацкарті становить 254,34 грн. У купе — 414,19 грн, люкс — 953,15 грн.

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