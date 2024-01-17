Жителям міста Черкаси, які потребують сторонньої допомоги в побуті, можуть надавати допомогу фахівці Територіального центру надання соціальних послуг. Для надання таких послуг працює відділення соціальної допомоги вдома.

Що потрібно зробити, аби отримати допомогу, повідомили в Територіальному центрі надання соціальних послуг.

На обслуговуванні відділень соціальної допомоги вдома у Черкасах станом на січень 2024 року перебуває 1282 людини.

Перелік допомоги, яку надають в Територіальному центрі надання соціальних послуг:

купувати і доставляти продовольчі, промислові, господарчі товари та медикаменти;

допомагати готувати їжу;

здійснювати косметичне та вологе прибирання;

допомагати оплачувати комунальні та інші послуги,

супроводжувати людину до поліклініки;

сприяти в отриманні медичної допомоги, направленні до стаціонарної установи охорони здоров’я та соціального захисту;

допомагати оформляти документи (субсидії) та довідки;

організовувати взаємодії з іншими фахівцями та службами;

надавати психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності тощо).

Детальніше про умови обслуговування можна дізнатися за тел. (0472) 64-04-18, (0472) 37-24-23 або звернувшись до фахівців відділення визначення індивідуальних потреб за адресою: вулиця Святослава Хороброго, 7/5 (колишня Гвардійська).

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