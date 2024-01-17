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Зварити їсти, прибрати чи провести до поліклініки: черкащанам пропонують допомогу
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Зварити їсти, прибрати чи провести до поліклініки: черкащанам пропонують допомогу

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Зварити їсти, прибрати чи провести до поліклініки: черкащанам пропонують допомогу
Фото: Територіальний центр надання соціальних послуг у Черкасах

Жителям міста Черкаси, які потребують сторонньої допомоги в побуті, можуть надавати допомогу фахівці Територіального центру надання соціальних послуг. Для надання таких послуг працює відділення соціальної допомоги вдома.

Що потрібно зробити, аби отримати допомогу, повідомили в Територіальному центрі надання соціальних послуг.

На обслуговуванні відділень соціальної допомоги вдома у Черкасах станом на січень 2024 року перебуває 1282 людини.

Перелік допомоги, яку надають в Територіальному центрі надання соціальних послуг:

  • купувати і доставляти продовольчі, промислові, господарчі товари та медикаменти;
  • допомагати готувати їжу;
  • здійснювати косметичне та вологе прибирання;
  • допомагати оплачувати комунальні та інші послуги,
  • супроводжувати людину до поліклініки;
  • сприяти в отриманні медичної допомоги, направленні до стаціонарної установи охорони здоров’я та соціального захисту;
  • допомагати оформляти документи (субсидії) та довідки;
  • організовувати взаємодії з іншими фахівцями та службами;
  • надавати психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності тощо).

Детальніше про умови обслуговування можна дізнатися за тел. (0472) 64-04-18, (0472) 37-24-23 або звернувшись до фахівців відділення визначення індивідуальних потреб за адресою: вулиця Святослава Хороброго, 7/5 (колишня Гвардійська).

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