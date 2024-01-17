В Житомирі подали 174 заяви на компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло

В Житомирі подали 174 заяви на компенсацію за пошкоджене та зруйноване внаслідок обстрілів армією РФ житло. Усі заяви опрацьовані відповідними комісіями.

Про це під час виконкому Житомирської міської ради сказав начальник управління житлового господарства міської ради Андрій Гуменюк.

За його словами, в міській раді працюють дві комісії: по пошкоджених та знищених об’єктах.

"По пошкоджених об’єктах на сьогодні в обробці було 117 заяв, всі розглянуті, загальна сума компенсації — 11 мільйонів 800 тисяч гривень. І по зруйнованим об’єктам 57 заяв було прийнято в обробку і всі 57 опрацьовані на загальну суму 46 мільйонів гривень, — сказав Андрій Гуменюк.

17 січня на виконкомі Житомирської міської ради затвердили три заяви із надання компенсації за знищене внаслідок обстрілів армією РФ житло.

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