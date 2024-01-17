НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На дорогах Дніпра — ожеледиця. Як ліквідовують
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИПОГОДАІНФРАСТРУКТУРАРегіони

На дорогах Дніпра — ожеледиця. Як ліквідовують

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зима, ожеледь, Дніпро
Ілюстративне фото. Фото: Суспільне Дніпро

У Дніпрі через негоду на дорогах та тротуарах утворилась ожеледиця. З вечора 16 січня 500 дорожніх робітників ліквідовували наслідки негоди, повідомили Суспільному в міськраді.

Комунальники залучили понад 80 одиниць спецтехніки та використали більш ніж тисячу тонн протиожеледної суміші, зазначили в міськраді.

Наразі, за спостереженнями кореспондентів Суспільного, центральні вулиці міста — розчищені.

Що відомо про погоду на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині погіршился погода: з 16 січня в місті та області ожеледь, налипання мокрого снігу, туман, на дорогах — ожеледиця, розповів керівник обласного гідрометеоцентру Василь Гринчак.

На 18 січня прогнозують сніг. На дорогах так само слизько. Вітер південний, 7-12, часом пориви — 15-20 м/с. Нічна температура — 4-9° морозу, денна — 2-7° тепла.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Комунальна техніка сніг негода Селидове Донецька область
Понад 13 мільйонів на три машини. Як працює нова комунальна техніка Селидівської громади
В Одесі з’ясували, чому під час негоди впала 100-метрова труба котельні та що робитимуть далі
В Одесі з’ясували, чому під час негоди впала 100-метрова труба котельні та що робитимуть далі
Вінничани боргують облводоканалу 80 млн гривень
Вінничани боргують облводоканалу 80 млн гривень
Працюють з о пів на п'яту ранку: як у Чернігові комунальники ліквідовують наслідки снігопаду
Працюють з о пів на п'яту ранку: як у Чернігові комунальники ліквідовують наслідки снігопаду
На початок