На дорогах Дніпра — ожеледиця. Як ліквідовують

У Дніпрі через негоду на дорогах та тротуарах утворилась ожеледиця. З вечора 16 січня 500 дорожніх робітників ліквідовували наслідки негоди, повідомили Суспільному в міськраді.

Комунальники залучили понад 80 одиниць спецтехніки та використали більш ніж тисячу тонн протиожеледної суміші, зазначили в міськраді.

Наразі, за спостереженнями кореспондентів Суспільного, центральні вулиці міста — розчищені.

Що відомо про погоду на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині погіршился погода: з 16 січня в місті та області ожеледь, налипання мокрого снігу, туман, на дорогах — ожеледиця, розповів керівник обласного гідрометеоцентру Василь Гринчак.

На 18 січня прогнозують сніг. На дорогах так само слизько. Вітер південний, 7-12, часом пориви — 15-20 м/с. Нічна температура — 4-9° морозу, денна — 2-7° тепла.

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