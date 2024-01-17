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В одній з громад Тернопільщини відкрили поліцейську станцію
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В одній з громад Тернопільщини відкрили поліцейську станцію

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Поліція
Поліцейське авто . Фото: Головне управління Нацполіції у Тернопільській області

На Тернопільщині, в Скала-Подільській громаді відкрили поліцейську станцію. Тут зможуть отримувати допомогу та скористатися поліцейськими послугами за місцем проживання понад 10 тисяч місцевих жителів.

Про це повідомила пресслужба головного управління Нацполіції в Тернопільській області.

поліція
Прийом громадян. Фото: Головне управління Нацполіції у Тернопільській області

На станції працюватиме старший лейтенант поліції Василь Мимка.

"Люди звертаються з різними проблемами, це переважно домашнє насильство, порушення правил благоустрою. Є різні ситуації, усе будемо намагатися вирішувати згідно чинного законодавства", — каже Василь Мимка.

поліцейська станція
У Скала-Подільській громаді відкрили поліцейську станцію. Фото: Головне управління Нацполіції у Тернопільській області

У повідомленні йдеться, що для нього ця робота не нова, раніше він був тут дільничним.

"Торік поліцейський подав свою кандидатуру на посаду офіцера громади, пройшов конкурсний відбір, відповідне навчання та готовий приступити до виконання своїх службових обов’язків".

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