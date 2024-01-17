Правоохоронці повідомили про підозру жителю Запоріжжя, який за даними слідства є одним з організаторів схеми з виготовлення фіктивних документів про наявність інвалідності у військовозобов’язаних.

Про це сьогодні, 17 січня, повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) та Запорізькій обласній прокуратурі.

За даними прокуратури, жителі Запоріжжя використали свої знайомства серед лікарів медичних закладів обласного центру, і вони за грошову винагороду забезпечували оформлення відповідних медичних висновків.

"На підставі отриманих документів особи, придатні до військової служби, уникали мобілізації та мали право на виїзд за кордон. Вартість такої "послуги" становила від п'яти до семи тисяч доларів США", — повідомили у пресслужбі відомства

Правоохоронці викрили одного з організаторів злочинної схеми під час отримання 6500 доларів США від чергового ухилянта.

"Під час обшуків за місцем проживання учасників схеми та лікарнях Запоріжжя вилучено грошові кошти, банківські картки, медичні довідки, копії особистих документів замовників, печатки та бланки висновків ЛКК з ознаками підробки, комп’ютерну техніку, чорнові записи тощо", — йдеться у матеріалах справи.

Затримання одного з підозрюваних у справі щодо уникнення мобілізації, 17.01.2024жителю Запоріжжя повідомлено про підозру. Фото: Запорізька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя фігуранту повідомлено про підозру у замаху на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідство триває, встановлюється коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття здійснювались прокуратурою спільно зі слідчими відділу поліції № 4 Запорізького РУП та слідчого управління Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Запорізькій області.