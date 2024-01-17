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"Пункти незламності" у Житомирі — як працюватимуть уночі в разі блекауту
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"Пункти незламності" у Житомирі — як працюватимуть уночі в разі блекауту

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&quot;Пункти незламності&quot; у Житомирі — як працюватимуть уночі в разі блекауту
Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Усі стаціонарні, мобільні та пересувні "Пункти незламності", які підготували у Житомирі напередодні зимово-опалювального сезону, у випадку ускладнення життя в місті відкриватимуться о шостій годині ранку.

Такі зміни у функціонуванні "Пунктів незламності" в Житомирі у нічний час доби внесли на засіданні міськвиконкому Житомирської міськради 17 січня.

За словами керівника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Миколи Дідківського, це пов'язано із дією комендантської години під час воєнного стану в Україні.

У коментарі Суспільному посадовець пояснив, що "Пункти незламності" у Житомирі другий рік поспіль постійно працюють у режимі готовності, але у випадку блекауту, а, особливо, коли він трапиться у нічний період доби, — графіки їх роботи не повинні збігатися із комендантською годиною.

"Наразі у Житомирі це працюватиме так: якщо стався блекаут, скажімо, після 20 години вечора, то автоматично всі "Пункти незламності" відчиняться о шостій годині ранку наступного дня. У постанові Кабміну це не прописано, але щоб не порушувати комендантську годину, жителям міста не потрібно відразу уночі, у перші секунди після того, як зникло світло, зв'язок, водопостачання абощо кудись бігти. За винятком, звісно, якщо звучить сигнал повітряної тривоги, то тоді неодмінно потрібно спускатися в найближче укриття", — сказав Микола Дідківський.

За його словами, у "Пункт незламності" у разі блекауту спочатку повинен прибути персонал, який відповідає за його роботу — відкрити, нагріти приміщення, все підключити, щоб там спокійно і у повній безпеці могли деякий час перебувати люди: зателефонувати рідним, випити гарячого чаю, отримати потрібну медичну допомогу тощо.

На підготовку таких організаційних робіт згідно із Постановою Кабміну у будні потрібно щонайменше 2 години, у вихідний — 4, — каже Дідківський.

"Власне, це і є повноцінна робота "Пунктів незламності", коли там функціонує все, що потрібно людям у разі ускладнення життя в місті. Цим вони і відрізняються від звичайних пунктів обігріву", — розповів посадовець.

За словами Миколи Дідківського, наразі у місті діє 18 стаціонарних "Пунктів незламності", які розгорнуті на базі об'єктів комунальної власності, та один мобільний — на базі міської рятувальної станції.

"До сьогодні в Житомирі функціонували 19 "Пунктів незламності" на базі комунальних установ та закладів. Один ми згідно із рішенням міськвиконкому сьогодні перенесли із приміщення на вулицю. Це "Пункт незламності", який функціонував у приміщенні фахового коледжу будівництва та архітектури та дизайну. Це ми зробили через звернення виконувача обов'язків директора цього навчального закладу. Причина — заклад не має грошей на його обігрів. Натомість "Пункт незламності" у цьому районі працюватиме як пересувний у сквері за адресою: вулиця Степана Бандери, 6. Його в разі потреби встановлюватиме Головне управління ДСНС в області", — сказав керівник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Посадовець також додав, що у місті "Пункти незламності", окрім як на базі комунальних установ, функціонують на приватних територіях: у торговельних закладах, АЗС, аптеках.

Мобільний "Пункт незламності" працює локально — його розгортатимуть у різних частинах міста, де буде в цьому потреба.

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