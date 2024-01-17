На Закарпатті судитимуть чотирьох жителів Тячівського району за підозрою в організації незаконного переправлення через кордон групи військовозобов’язаних чоловіків.

Про це повідомили на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

За інформацією відомства, в квітні 2023 року правоохоронці затримали підозрюваного в організації схеми переправлення військовозобов'язаних через кордон, та двох його спільників, мешканців Тячівського району.

"У ході розслідування встановлено причетність до організації схеми колишнього "посадовця-силовика". Співробітники внутрішньої безпеки СБУ та ДБР зібрали доказову базу на організаторів ухилянтської схеми, яка передбачала переправлення призовників до сусідньої країни Євросоюзу "лісовими стежками". Вартість своїх "послуг" ділки оцінювали до 7 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі", — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів щодо чотирьох підозрюваних, правоохоронці направили до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.

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