НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Закарпатті судитимуть чотирьох чоловіків за підозрою в організації переправлення через кордон військовозобов’язаних
КРИМІНАЛКордонМобілізаціяСудРегіони

На Закарпатті судитимуть чотирьох чоловіків за підозрою в організації переправлення через кордон військовозобов’язаних

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Закарпатті судитимуть чотирьох чоловіків за підозрою в організації переправлення через кордон військовозобов’язаних
Фото ілюстративне | Pexels

На Закарпатті судитимуть чотирьох жителів Тячівського району за підозрою в організації незаконного переправлення через кордон групи військовозобов’язаних чоловіків.

Про це повідомили на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

За інформацією відомства, в квітні 2023 року правоохоронці затримали підозрюваного в організації схеми переправлення військовозобов'язаних через кордон, та двох його спільників, мешканців Тячівського району.

"У ході розслідування встановлено причетність до організації схеми колишнього "посадовця-силовика". Співробітники внутрішньої безпеки СБУ та ДБР зібрали доказову базу на організаторів ухилянтської схеми, яка передбачала переправлення призовників до сусідньої країни Євросоюзу "лісовими стежками". Вартість своїх "послуг" ділки оцінювали до 7 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі", — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів щодо чотирьох підозрюваних, правоохоронці направили до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 332Незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід
Обстріли Нікопольщини, шахрайка з соцмережі, побиття актора. Головні новини Дніпра та області за 18 січня
Обстріли Нікопольщини, шахрайка з соцмережі, побиття актора. Головні новини Дніпра та області за 18 січня
наркотики, поліція, Кривий Ріг
На Дніпропетровщині судитимуть 38 учасників криворізького наркокартелю
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
На початок