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Безплатне насіння на весняну посівну: хто і як його може отримати у Луцькій громаді
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Безплатне насіння на весняну посівну: хто і як його може отримати у Луцькій громаді

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До 24 січня 2024 року в Луцькій тергромаді приймають заявки від мешканців на отримання безплатного насіння від USAIDАгентство США з міжнародного розвитку — незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. для весняної посівної.

Як повідомила Луцька міська рада, насіннєвий матеріал можуть отримати певні категорії громадян, які обробляють земельні ділянки:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • багатодітні родини;
  • малозабезпечені сім'ї;
  • учасники бойових дій та члени їх сімей;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
  • члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Заявки від мешканців громади щодо потреб в насінні приймають старости старостинських округів та департамент економічної політики Луцької міськради.

Розподіл насіннєвого матеріалу — 18 видів насіння з розрахунку на одне домогосподарство, проведе Всеукраїнська асоціація громад з урахуванням кількості заявок, зазначає Луцька міськрада.

Видаватимуть насіння переселенцям та пільговим категоріям громадян Луцької громади протягом березня 2024 року.

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