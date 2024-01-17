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"Дивом не порізала ні обличчя, ні руки". Харків'янка — про ракетні удари РФ по Холодногірському району
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"Дивом не порізала ні обличчя, ні руки". Харків'янка — про ракетні удари РФ по Холодногірському району

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У квартирі Ольги Пасічник та її чоловіка у Холодногірському районі вибило вікна внаслідок ракетних ударів по Харкову ввечері 16 січня.

У будинку живе лише одна родина, розказала Суспільному його мешканка Ольга Пасічник. Її сусіди виїхали в Німеччину.

"Була повітряна тривога, але за нашими вікнами взагалі не було її чути. Я сиділа у спальні на ліжку за комп'ютером. І в цей час навіть не зрозуміла, що — бабах. Я дивом не порізала ні обличчя, ні руки", — каже Ольга Пасічник.

Наслідки влучання ракети в Харкові 16 січня, 17 січня 2024 року
Наслідки влучання ракети в Харкові 16 січня, 17 січня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

За її словами, у квартирі на вікнах були щільні штори, які притримали скло, що вилетіло від першої вибухової хвилі.

"Сиділа я — наче мене цвяхами прибило до ліжка. Це потім я вже схоплююсь, вискакую в коридор – і другий вибух. А чоловік був в іншій кімнаті. Він вискакує на кухню: "Олю, ти жива?" Я вискакую: "Жива". Це, звичайно, був шок", — говорить харків'янка.

Вибиті вікна внаслідок удару по Харкову 16 січня, 17 січня 2024 року
Вибиті вікна внаслідок удару по Харкову 16 січня, 17 січня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

За її словами, протягом усієї ночі після вибухів подружжя прибирало. Внаслідок ударів РФ у будинку Ольги немає електроенергії та газу.

"Обійдемося без цього день-два, але не більше. Я не знаю, коли нам проведуть комунікації. У мене опалення — двоконтурний газовий котел, а якщо двоконтурний, то там є помпа, вона має вмикатися в розетку. Тобто має бути й електрика, і газ", — сказала Ольга Пасічник.

Харків'яни на місці ракетних ударів 16 січня по Холодногірському району в Харкові, 17 січня 2024 року
Харків'яни на місці ракетних ударів 16 січня по Холодногірському району в Харкові, 17 січня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Переїздити у гуртожиток Пасічники не планують.

Що відомо про ракетні удари по Харкову 16 січня

Серія вибухів пролунала в Харкові ввечері 16 січня. Перший вибух було чути о 21:42, другий — о 21:44, повідомляли кореспонденти Суспільне Харків.

Щонайменше 19 будинків і 14 авто пошкоджені внаслідок ударів по Холодногірському району, повідомив міський голова Терехов. Один житловий будинок — без води, розказав заступник гендиректора "Харківводоканал" Ігор Вороненко.

За даними керівника ОВА Синєгубова, ударів росіяни завдавали ракетами С-300 з Білгородської області.

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