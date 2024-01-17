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У Херсоні через аварію на тепломережі 36 будинків залишились без теплопостачання
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У Херсоні через аварію на тепломережі 36 будинків залишились без теплопостачання

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Труба теплопостачання, опалення Херсон
Аварійна труба теплопостачання, Херсон, січень 2024 р. Фото: Роман Мрочко/Telegram

У Херсоні у Шуменському мікрорайоні 36 будинків по вулицях Куліша, Лавреньова, Вазова, проспекті Святих Кирила та Мефодія відключили від теплопостачання.

Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Припинення опалення цих будинків у МВА пояснили необхідністю проведення Херсонтеплоенерго термінових робіт із заміни аварійної ділянки трубопроводу. Відновити теплопостачання обіцяють 9 січня.

"Дні проведення ремонтних робіт обирали, орієнтуючись на прогнозовану плюсову температуру повітря, щоб для мешканців цих будинків відсутність опалення була не такою відчутною. Якби аварія сталася в морози, то часу на усунення її наслідків було б витрачено більше, оскільки високим є ризик розмерзання труб", — йдеться в повідомленні.

За даними обласного гідрометцентру, денна плюсова температура у Херсоні протримається до 19 січня. Вночі 17 та 18 січня прогнозують 2-7° морозу.

Раніше керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія 17 січня 2024 року близько 11:30 з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. Військові РФ кілька разів завдали ударів по Дніпровському району обласного центру. Внаслідок цього у місті виникли перебої з електрикою.

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