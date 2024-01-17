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У Черкасах забруднене повітря — результати щотижневого дослідження
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У Черкасах забруднене повітря — результати щотижневого дослідження

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У Черкасах забруднене повітря — результати щотижневого дослідження
Фото: Суспільне Черкаси

У Черкасах забруднене повітря. Із 8 по 13 січня фахівці зафіксували перевищення по формальдегіду, аміаку, та діоксиду азоту.

Пилові домішки знаходять на рівні граничнодопустимих значень, розповів Суспільному начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Аналіз проб атмосферного повітря виконала лабораторія гідрометеослужби.

"Відтак, порівняно із попереднім тижнем, в цілому по місту дещо підвищились концентрації аміаку. У Дніпровському мікрорайоні зросли концентрації формальдегіду. Решта – без суттєвих змін", - прокоментував Віталій Постригань.

За результатами досліджень, середньодобові концентрації перевищували відповідну граничнодопустиму концентрацію подекуди у понад три рази, а саме:

  • діоксид азоту перевищував ГДК у 1,1-1,2 раза, в Дніпровському та Південно-Західному мікрорайонах 8 та 10 січня;
  • аміак перевищував ГДК у 1,1 раза, в центрі міста 12 січня;
  • формальдегід перевищував ГДК у 1,1-3,4 раза, у Дніпровському мікрорайоні, впродовж тижня;
  • пилові домішки були на рівні ГДК 11 січня, в центрі міста та Південно-Західному мікрорайоні.

"Проби, які аналізували, засвідчили перевищення гранично допустимої концентрації (за середньодобовим вмістом) по діоксиду азоту, формальдегіду, та аміаку. Вміст інших контрольованих хімічних сполук знаходився в межах допустимих значень", — прокоментував Віталій Постригань.

Інформація по концентраціях основних забрудників повітря в цілому по місту приведена в таблиці.

У Черкасах забруднене повітря — результати дослідження
Черкаський обласний гідрометцентр

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