У Києві хірурги магнітом витягнули уламок, який застряг біля серця військового після поранення.

Про це повідомили в Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.

Нещодавно 46-річний чоловік тримав важке осколкове поранення грудної клітки та не міг зробити повноцінний вдих. Він звернувся столичних хірургів із скаргами на значну задишку та болі, особливо в ділянці серця.

На комп'ютерній томографії побачили уламок значних розмірів — 8×9 мм, який застряг в перикарді.

Київські хірурги магнітом вийняли уламок біля серця військового. Фото: Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова / Facebook

Військовому вже зробили операцію та виписали на амбулаторне лікування. Нині він готується до другого, реконструктивного втручання.

У медзакладі зазначили, що цей клінічний випадок демонструє переваги поєднання високотехнологічних хірургічних методик для ефективного лікування поранень.

Восени столичні кардіохірурги дістали металевий уламок із серця 33-річного військового, який він "спіймав" під час бойових дій на Донеччині.