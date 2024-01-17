НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Поранення з фронту: київські хірурги магнітом вийняли уламок біля серця військового
МЕДИЦИНАЗДОРОВ’ЯРегіони

Поранення з фронту: київські хірурги магнітом вийняли уламок біля серця військового

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
хірурги Шалімова, операція на серці
Фото: Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова / Facebook

У Києві хірурги магнітом витягнули уламок, який застряг біля серця військового після поранення.

Про це повідомили в Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.

Нещодавно 46-річний чоловік тримав важке осколкове поранення грудної клітки та не міг зробити повноцінний вдих. Він звернувся столичних хірургів із скаргами на значну задишку та болі, особливо в ділянці серця.

На комп'ютерній томографії побачили уламок значних розмірів — 8×9 мм, який застряг в перикардіЗовнішня сполучнотканинна оболонка серця — тонкий, але щільний мішок, в якому розташоване серце.

Поранення з фронту: київські хірурги магнітом вийняли уламок біля серця військового
Київські хірурги магнітом вийняли уламок біля серця військового. Фото: Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова / Facebook

Військовому вже зробили операцію та виписали на амбулаторне лікування. Нині він готується до другого, реконструктивного втручання.

У медзакладі зазначили, що цей клінічний випадок демонструє переваги поєднання високотехнологічних хірургічних методик для ефективного лікування поранень.

Восени столичні кардіохірурги дістали металевий уламок із серця 33-річного військового, який він "спіймав" під час бойових дій на Донеччині.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Запис до будь-якого спеціаліста через скерування: які можливості для львів'ян з'явилися у медсервісі Helsi
Запис до будь-якого спеціаліста через скерування: які можливості для львів'ян з'явилися у медсервісі Helsi
медицина, реабілітація, війна, лікарі, військові, цивільні, Овруч, Житомирщина
На Житомирщині відкрили модульний центр реабілітації постраждалих внаслідок російської агресії
У Львові дівчата від 9 до 18 років зможуть безкоштовно вакцинуватися від вірусу папіломи людини
У Львові дівчата від 9 до 18 років зможуть безкоштовно вакцинуватися від вірусу папіломи людини
В Одесі прооперували однорічну дитину з рідкісною аномалією серця
В Одесі прооперували однорічну дитину з рідкісною аномалією серця
На початок