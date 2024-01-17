У Києві хірурги магнітом витягнули уламок, який застряг біля серця військового після поранення.
Про це повідомили в Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.
Нещодавно 46-річний чоловік тримав важке осколкове поранення грудної клітки та не міг зробити повноцінний вдих. Він звернувся столичних хірургів із скаргами на значну задишку та болі, особливо в ділянці серця.
На комп'ютерній томографії побачили уламок значних розмірів — 8×9 мм, який застряг в перикардіЗовнішня сполучнотканинна оболонка серця — тонкий, але щільний мішок, в якому розташоване серце.
Військовому вже зробили операцію та виписали на амбулаторне лікування. Нині він готується до другого, реконструктивного втручання.
У медзакладі зазначили, що цей клінічний випадок демонструє переваги поєднання високотехнологічних хірургічних методик для ефективного лікування поранень.
Восени столичні кардіохірурги дістали металевий уламок із серця 33-річного військового, який він "спіймав" під час бойових дій на Донеччині.