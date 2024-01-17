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У Краматорську рятувальники визволили жінку з розбитої автівки, яка потрапила у ДТП
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У Краматорську рятувальники визволили жінку з розбитої автівки, яка потрапила у ДТП

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У Краматорську рятувальники визволили жінку з розбитої автівки, яка потрапила у ДТП
Розбита автівка у Краматорську, 17 січня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Донецькій області

У Краматорську 17 січня на одній з автодоріг сталась ДТП. З розбитої автівки рятувальники деблокували жінку з чисельними травмами. Її доправили до лікарні.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

За інформацією пресслужби, 17 січня на одні з доріг Краматорська зіткнулись мікроавтобус та легкова автівка.

"На місці події за допомогою аварійно-рятувального інструменту рятувальники дістати жінку з понівеченої автівки та передали співробітникам швидкої медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

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