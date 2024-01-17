У Краматорську 17 січня на одній з автодоріг сталась ДТП. З розбитої автівки рятувальники деблокували жінку з чисельними травмами. Її доправили до лікарні.
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
За інформацією пресслужби, 17 січня на одні з доріг Краматорська зіткнулись мікроавтобус та легкова автівка.
"На місці події за допомогою аварійно-рятувального інструменту рятувальники дістати жінку з понівеченої автівки та передали співробітникам швидкої медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.
Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.
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