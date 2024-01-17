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На Житомирщині призначили покарання настоятелю церкви, обвинуваченому у колабораціонізмі: позбавили права займати посади
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На Житомирщині призначили покарання настоятелю церкви, обвинуваченому у колабораціонізмі: позбавили права займати посади

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На Житомирщині призначили покарання настоятелю церкви, обвинуваченому у колабораціонізмі: позбавили права займати посади
Фото: сайт Новоград-Волинського міськрайонного суду

Новоград-Волинський міськрайонний суд призначив покарання настоятелю однієї з церков Звягельського району, який у березні 2022 року закликав до підтримки дій Росії та заперечував факт повномасштабної війни РФ проти України.

Про це на своєму сайті повідомила пресслужба Новоград-Волинського міськрайонного суду.

У повідомленні сказано, що йдеться про 65-річного уродженця Рівненщини — настоятеля однієї з церков Звягельського району Житомирщини, який проживає на його території без реєстрації.

"В березні 2022-го року, знаючи про введення в Україні воєнного стану, настоятель у публічному місці в присутності місцевих жителів публічно заперечував факт збройної агресії РФ проти України і закликав підтримувати рішення та дії Росії. Священник казав, що президент РФ проводить спеціальну військову операцію для захисту російськомовного населення України та попередження вторгнення військ НАТО на територію РФ. Також чоловік закликав місцевих жителів покаятися та об’єднатися з "братнім російським" народом у його боротьбі", — пише пресслужба суду.

Суд взяв до уваги характеристику з сільради, в якій сказано, що настоятель неодноразово висловлював свою проросійську позицію. Крім іншого, священник не отримував паспорт громадянина України і продовжував користуватися документом, виданим в СРСР.

Дії священника кваліфікували, як колабораційну діяльність. 16 січня 2024 року Новоград-Волинський міськрайонний суд призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років.

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