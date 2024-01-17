Путівник жестовою мовою для дітей та юнацтва "Ручна — зручна розмова" вийшов з друку наприкінці 2023 року. Авторка-упорядниця — Ганна Ткач розповідає: розмовник покликаний зменшити дистанцію між суспільством та людьми з вадами слуху. За версією Українського ПЕН книга увійшла до переліку найкращих книг 2023 року.

"Ручна — зручна розмова" — таку назву має путівник жестовою мовою. Її авторка – харків’янка Ганна Ткач. Переклад українською жестовою мовою зробила хмельничанка Ольга Рибак. Перекладачка каже: книга подібна до посібника з вивчення іноземної мови.

"Книга спрямована на таку категорію, як діти, підлітки, в першу чергу діти без порушень слуху, для комунікації з людьми, дітьми, які мають порушення слуху. Спостерігаємо таку тенденцію, що діти, вони дуже відкриті до спілкувань. Вона така яскрава, яка дійсно привертає увагу. Короткі фрази, немає великих текстів. Картинки чіткі, напівсхематичні, можна так сказати, тобто сприймаються вони легко", — каже Ольга Рибак.

Перекладачка книги Ольга Рибак. Фото: Суспільне Хмельницький

Авторка-упорядниця розмовника Ганна Ткач від початку широкомасштабної війни евакуювалась з сином з Харкова до Австрії. Відеозв’язком розповідає: ідея створення книги прийшла під час відвідування однієї з міжнародних книжкових ярмарків.

"Мені спало на думку: "От, чому немає книги саме для жестової мови?" Тому що, в принципі, це актуальне питання, особливо зараз, коли наша країна намагається втілити інклюзію якомога більше і краще. Я думала — думала про це. А потім ми зустрілися з Олександром Шарлеєм — видавцем. Я звернулась до громадської організації "Інклюзивно привітні". Познайомили мене з Ольгою Рибак, яка стала перекладачкою на жестову мову, і в нас склалася співпраця. Перший наклад цієї книги був надрукований за кошти Українського інституту книги за той гранд, який ми отримали", — розповіла Ганна Ткач.

Авторка-упорядниця книги Ганна Ткач. Фото: Ганна Ткач

Ганна говорить: її дідусь мав порушення слуху. На його прикладі бачила наскільки закритою від суспільства є спільнота людей з такими проблемами: "Друзі мого дідуся, вони збиралися, вони розмовляли жестовою. І це було от настільки ізольоване. Мені здається, що це трохи несправедливо. Мені б хотілось, щоб це суспільство, могло комунікувати з людьми з порушенням слуху".

Інтерактивна книга "Ручна — зручна розмова" містить у собі не тільки описи та малюнки, а й відеоуроки, розповідає Ольга Рибак. На них можна вийти за допомогою QR-кодів на сторінках. Володіння спільною мовою, каже перекладачка, посприяє діалогу між суспільством та людьми з порушенням слуху.

Інтерактивна книга "Ручна — зручна розмова". Фото: Суспільне Хмельницький

"І це все-таки прибере певні бар'єри. Тільки достатньо вивчити декілька жестів і почати спілкуватись. Навіть ваш звичайний "привіт", або "до побачення", або "як справи", уже налагодить перший контакт з людиною, яка є жестомовною і має порушення слуху", — говорить Ольга Рибак.

Книга стане у нагоді не тільки дітям, а й дорослим, каже авторка. Перший тираж призначений для бібліотек України. Наступний, за її словами, буде надруковано на початку лютого. Його можна буде придбати у книгарнях та на сайті видавництва.

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