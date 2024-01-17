НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Черкасах горіла споруда по вулиці Оборонна
ПОЖЕЖАДСНСНОВИНИРегіони

У Черкасах горіла споруда по вулиці Оборонна

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Черкасах горіла споруда по вулиці Оборонна
Фото: Головне управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області

У Черкасах на вулиці Оборонна зайнялася одноповерхова будівля. Вогонь охопив площу 85 квадратних метрів.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

пожежа в черкасах на Оборонній
Фото: Головне управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області

Пожежа зайнялася 16 січня, деталізувала речниця:

"Увечері до Центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення проте, що на вулиці Оборонна, в одноповерховій будівлі виникла пожежа. На місце події направлено рятувальників за підвищеним номером виклику. Ліквідувати пожежу вдалось о 17:34".

Площа, яку охопив вогонь сягнула 85 квадратних метрів. Попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, додала Норовкова.

Пожежа в гаражах по Оборонній вЧеркасах
Фото: Головне управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області

Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
У Єлизаветівці на пожежі загинула жінка: жителі села самотужки приборкали вогонь
У Єлизаветівці на пожежі загинула жінка: жителі села самотужки приборкали вогонь
Пожежа в квартирі у місті Дубно
На Рівненщині на пожежі у квартирі загинули двоє людей. В ДСНС назвали ймовірну причину
На Франківщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 59-річного чоловіка
На Франківщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 59-річного чоловіка
На Тернопільщині у двох господарствах в димарях загорілася сажа
На Тернопільщині у двох господарствах в димарях загорілася сажа
На початок