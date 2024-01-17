У Черкасах горіла споруда по вулиці Оборонна

У Черкасах на вулиці Оборонна зайнялася одноповерхова будівля. Вогонь охопив площу 85 квадратних метрів.
Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.
Фото: Головне управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області
Пожежа зайнялася 16 січня, деталізувала речниця:
"Увечері до Центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення проте, що на вулиці Оборонна, в одноповерховій будівлі виникла пожежа. На місце події направлено рятувальників за підвищеним номером виклику. Ліквідувати пожежу вдалось о 17:34".
Площа, яку охопив вогонь сягнула 85 квадратних метрів. Попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, додала Норовкова.
Фото: Головне управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області
Постраждалих внаслідок пожежі немає.
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