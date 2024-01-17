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У Луцьку перейменували п’ять зупинок, ще 11 змінили назви розташування
ДЕКОМУНІЗАЦІЯМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

У Луцьку перейменували п’ять зупинок, ще 11 змінили назви розташування

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На черговому засіданні виконкому перейменували п'ять зупинок в Луцьку та змінили назву розташування ще 11.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У зв’язку з перейменуванням вулиці Гордіюк на вулицю Захисників України, вулиці Тимірязєва на вулицю Медичну, вулиці Тарасова на вулицю Героїв рятувальників зупинки на цих вулицях перейменували. Також передбачається зміна назв розташування 11 зупинок.

Перелік зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень зі внесеними змінами:

  • Вулиця Ківерцівська — вул. Захисників України, 12;
  • Вулиця Ківерцівська — вул. Захисників України, навпроти будинку на вул. Захисників України, 12;
  • Вулиця Захисників України — вул. Захисників України, 20;
  • Вулиця Кравчука — Вул.Захисників України, 22;
  • Вулиця Захисників України — вул. Захисників України, 29;
  • Вулиця Кравчука — вул. Захисників України, 33;
  • Вулиця Гущанська — вул. Захисників України, 37;
  • Північний ринок — вул. Захисників України, 47;
  • Торговий центр "Глобус" — вул.Захисників України, біля будинку на вул. Єршова, 11;
  • Вулиця Медична — вул. Даньшина, 8;
  • Вулиця Медична — вул. Даньшина, навпроти будинку на вул. Даньшина, 8;
  • Вулиця Конякіна — вул. Конякіна, біля будинку на вул. Захисників України, 14Б;
  • Вулиця Героїв рятувальників — вул. Львівська, 20.

Оператора електронних систем у Луцьку "Сіті кард Систем" зобов’язали внести відповідні зміни до автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Що відомо про процес дерусифікації та декомунізації

Процес декомунізації в Україні узаконили ухваленим Верховною Радою 9 квітня 2015 року пакетом законів, згідно з якими усі радянські назви потрібно змінити, радянську символіку — демонтувати.

У квітні 2022-го в рамках процесу дерусифікації та декомунізації перейменували п'ять луцьких вулиць, у червні — ще п'ять вулиць, після чого у міськраді поступово почали замінювати вулиці, пов'язані з радянським періодом.

Загалом перейменуванню в Луцьку підлягають ще понад 100 вулиць. Станом на січень 2023 року 397 вулиць на Волині, які підлягали перейменуванню у рамках закону про декомунізацію, ще не змінили назву.

У рамках процесу декомунізації в Луцьку й області почали позбуватися не лише вулиць із радянськими назвами, а й пам'ятників, погрудь, зірок, меморіальних дошок, серпів та молотів.

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