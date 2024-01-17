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У Джанкої вчитель вдарив учня 5 класу, він у лікарні
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У Джанкої вчитель вдарив учня 5 класу, він у лікарні

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У Джанкої вчитель вдарив учня 5 класу, він у лікарні
Ілюстративне фото: pixabay

У Джанкої тимчасово окупованого Криму вчитель застосував фізичну силу проти учня 5 класу. На даний момент проводять медичне обстеження школяра. "Прокуратура" організувала перевірку через порушення прав неповнолітнього.

Про це повідомила окупаційна прокуратура Криму на своєму каналі у Telegram.

"За попередньою інформацією, 15 січня 2024 року в МБОУ "Середня школа № 5" учитель застосував фізичну силу щодо учня 5 класу. У ході організованих наглядових заходів буде надано оцінку виконанню вимог законодавства про освіту, а також діям посадових осіб освітньої організації", — йдеться у повідомленні.

Як розповіли в окупаційному Слідчому комітету по Криму і Севастополю, на даний момент п'ятикласник перебуває на обстеженні в лікарні.

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