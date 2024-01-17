НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У 2023 році браконьєри завдали рибному господарству Дніпропетровщини збитків на понад 25,5 мільйонів гривень
КРИМІНАЛдовкілляПриродаРегіони

У 2023 році браконьєри завдали рибному господарству Дніпропетровщини збитків на понад 25,5 мільйонів гривень

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У 2023 році браконьєри завдали рибному господарству Дніпропетровщини збитків на понад 25,5 мільйонів гривень
Світлина ілюстративна. Дніпропетровська обласна рибінспекція

Протягом 2023 року порушники завдали рибному господарству Дніпропетровщини збитків на 25,5 мільйонів гривень.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпропетровського рибоохоронного патруля.

Загалом за рік рибоохоронні патрулі здійснили 1989 рейдів на водоймах та ринках регіону. В результаті викрили 1518 правопорушень, 467 з яких є грубими за частиною 4 статті 85Грубе порушення Правил рибальства – рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову Кодексу України про адміністративні порушення.

Також патрульні склали 832 протоколи за частиною 3 статті 85Порушення правил рибальства, 49 — за частиною 1 статті 88-1Незаконний збут водних біоресурсів, 15 матеріалів — за статтею 85-1 Виготовлення, збут, зберігання чи реклама заборонених знарядь ловута чотири протоколи – за статтею 164Порушення порядку провадження господарської діяльності Кодексу України про адміністративні порушення. Крім того, оформили 151 акт виявлення та вилучення безхазяйного майна.

Також торік на порушників наклали 105,3 тисячі гривень штрафів. Сума збитків становить більше ніж 25,5 мільйонів гривень. Інспектори вилучили майже 4,5 тисячі кілограмів незаконно добутої риби. З них 1,7 тисячі кілограмів – на водоймах, 721 кілограм – за незаконне придбання чи збут та ще більше ніж дві тисячі кілограмів — за актами безхазяйного майна. Також конфісковано 832 одиниці заборонених знарядь лову.

"Дніпропетровський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо Ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на "гарячу лінію" відомства: (097) 400-02-50", — йдеться у дописі.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Обстріли Нікопольщини, шахрайка з соцмережі, побиття актора. Головні новини Дніпра та області за 18 січня
Обстріли Нікопольщини, шахрайка з соцмережі, побиття актора. Головні новини Дніпра та області за 18 січня
наркотики, поліція, Кривий Ріг
На Дніпропетровщині судитимуть 38 учасників криворізького наркокартелю
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Переправляння ухилянтів, Дніпро
За 2 тисячі доларів переправляли ухилянтів за кордон. У Дніпрі судитимуть трьох жінок
На початок