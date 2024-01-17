Протягом 2023 року порушники завдали рибному господарству Дніпропетровщини збитків на 25,5 мільйонів гривень.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпропетровського рибоохоронного патруля.

Загалом за рік рибоохоронні патрулі здійснили 1989 рейдів на водоймах та ринках регіону. В результаті викрили 1518 правопорушень, 467 з яких є грубими за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні порушення.

Також патрульні склали 832 протоколи за частиною 3 статті 85, 49 — за частиною 1 статті 88-1, 15 матеріалів — за статтею 85-1 та чотири протоколи – за статтею 164 Кодексу України про адміністративні порушення. Крім того, оформили 151 акт виявлення та вилучення безхазяйного майна.

Також торік на порушників наклали 105,3 тисячі гривень штрафів. Сума збитків становить більше ніж 25,5 мільйонів гривень. Інспектори вилучили майже 4,5 тисячі кілограмів незаконно добутої риби. З них 1,7 тисячі кілограмів – на водоймах, 721 кілограм – за незаконне придбання чи збут та ще більше ніж дві тисячі кілограмів — за актами безхазяйного майна. Також конфісковано 832 одиниці заборонених знарядь лову.

"Дніпропетровський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо Ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на "гарячу лінію" відомства: (097) 400-02-50", — йдеться у дописі.

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