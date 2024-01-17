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Армія РФ обстріляла прифронтову теплоелектростанцію — ДТЕК
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Армія РФ обстріляла прифронтову теплоелектростанцію — ДТЕК

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Армія РФ обстріляла прифронтову теплоелектростанцію — ДТЕК
Рятувальники розбирають завали після аварії на Курахівські ТЕС, яка сталась 7 липня 2023 року. Фото: пресслужба прокуратури Донеччини.

Російська армія вчергове обстріляла прифронтову теплоелектростанцію, пошкодивши обладнання станції. Загиблих та поранених немає. Наразі енергетики ліквідовують наслідки обстрілу.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Росія вчергове обстріляла прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі енергетичної компанії додали, що від початку цього опалювального сезону російські окупаційні війська обстріляли прифронтову ТЕС маже 30 разів. Під час обстрілу станції 23 грудня 2023 року загинули п'ятеро енергетиків. У ДТЕК не назвали регіон, де розташована станція.

Водночас, за інформацією очільника Курахівської міської військової адміністрації, через постійні обстріли Курахівської ТЕС російськими військами у місті відсутнє централізоване опалення.

Що відомо про атаки РФ по ТЕС у Курахівській громаді на Донеччині

Як повідомило Міненерго, 30 грудня російські військові обстріляли ТЕС у Донецькій області. Через обстріл електростанція припинила генерацію електроенергії: були знеструмлені 16 підстанцій 35 кВ.

Як повідомляли в ДТЕК, в ніч з 28 на 29 грудня російські війська обстрілювали одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Тоді, як писали, "серйозно було пошкоджено обладнання підприємства". Енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки.

Перед тим військові РФ обстріляли станцію 23 грудня, тоді поранили п’ятьох співробітників.

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