Під час аварії на Полтавщині травмувалася жінка з дитиною: що про це відомо

Аварія сталася на дорозі Дніпро-Решетилівка у межах Полтавської області. Під час зіткнення двох автівок травмувалися жінка з дитиною. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Аварія сталася на дорозі Дніпро-Решетилівка у Кобеляцькій громаді 16 січня. Зіткнулися автомобіль "ВАЗ-2114", яким керував водій 1991-го року народження, та "ВАЗ-2105", за кермом якого був чоловік 1987-го року народження. Під час аварії пасажири "ВАЗ-2105" отримали травми. Жінку 1993-го року народження та дитину 2017-го року народження госпіталізували до лікарні. Про це Суспільному розповів речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортом на такий же термін.

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