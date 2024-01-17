Головні новини Рівного та області 17 січня

Новини та події Рівного та Рівненської області 17 січня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Порятунок людини під кригою: у Рівному рятувальники провели навчання зі спецтехнікою
У Рівному на озері Басів Кут рятувальники провели навчання, де відпрацьовували порятунок людини за допомогою рятувального кола, закріпленого на мотузці, спеціального аероглісера Tornadо та снігоболотохода "Богун".
Як інформує кореспондент Суспільного, відпрацювали екстрені служби три сценарії.
Перший сценарій — порятунок людини за допомогою рятувального кінця Александрова, тобто рятувального кола, яке закріплене на мотузці.
Другий етап — порятунок рибалки, який провалився під лід, з використанням спеціального аероглісера Tornado.
Третій етап — порятунок людини водолазами із залученням снігоболотохода "Богун", який дає змогу швидко дістатися до постраждалого і доправити його в безпечне місце за короткий час.
На війні загинули четверо військових з Рівненщини
На фронті загинули четверо військових з Рівненщини — Едуард Крижанівський зі Здовбицької громади, Владислав Кучай зі Здолбунівської, Ігор Котвінський зі Смизької та Андрій Яремчук з Рівного. Про це повідомили у Facebook тергромад.
Едуард Крижанівський — житель села Здовбиця, 1992 року народження. Військовий загинув під час виконання бойового завдання. Прощання із військовим відбудеться 18 січня.
27-річний Владислав Кучай — житель села Орестів. Військовий загинув від російської гранати на Куп'янському напрямку, що на Харківщині.
33-річний Ігор Котвінський — житель села Комарівка. З 2020 року він працював водієм у Смизькому пункті постійного базування Дубенської швидкої. У березні 2023 вступив до лав ЗСУ, повідомили у Facebook обласного центру екстреної медичної допомоги. Прощання із військовим відбудеться 18 січня об 11:00.
Андрій Яремчук народився у селі Світанок Рівненського району. Працював на будівництві в Україні та за кордоном. 5 березня 2022 року вступив до лав ЗСУ. Чоловік служив на кордоні з Білоруссю. Згодом 5 січня 2024 року вирушили на Донеччину. Загинув 41-річний старший солдат Андрій Яремчук 12 січня 2024 року на Донеччині.
Прощання із військовим відбудеться 18 січня о 10:00 на майдані Незалежності у Рівному. Поховають бійця на Алеї Героїв кладовища "Нове".
Судили одинадцятикласника за спробу пограбувати магазин, аби купити дівчині подарунок
Суд на Рівненщині присудив рік іспитового терміну одинадцятикласнику, який навесні 2023 року намагався пограбувати магазин. Юнак пояснив, що хотів отримати гроші, аби придбати своїй дівчині подарунок.
Про це йдеться у вироку, оприлюдненому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Ми уникаємо прив'язки до населеного пункту, оскільки справа стосується неповнолітнього.
Як йдеться у вироку, в травні одинадцятикласник погрожував ножем продавчині магазину й вимагав, щоб жінка віддала гроші з каси. Коли вона повідомила юнаку, що викликала охорону, він втік.
Як розповів обвинувачений 12 січня на засіданні суду, йому потрібні були гроші на подарунок для своєї дівчини, яка проживає за кордоном. Він пояснив, що батьки давати на це кошти відмовились.
Після спроби пограбувати магазин хлопець не сказав батькам про те, що скоїв. Одяг, який був у той вечір на ньому, порізав на шматки та заховав у сміттєвий пакет.
"Обвинувачений вказав, що йому соромно перед батьками, перед потерпілою та вчителями. Тоді він не думав про важкі наслідки, тому що був у розпачі. Батькам нічого не розказав про вчинене, бо було страшно і соромно. Але потім усвідомив, що накоїв, у потерпілої попросив вибачення, більше подібного не вчинить, має позитивні плани на майбутнє. Тому просив дати йому шанс на виправлення та не позбавляти волі", — йдеться у вироку.
Як повідомила продавчиня під час судового засідання, обвинувачений до неї приходив у магазин, просив пробачення і вона його вибачила. Жодних претензій до хлопця жінка не має, оскільки шкоди їй не завдали. Продавчиня просила призначити одинадцятикласнику покарання, не пов`язане з обмеженням волі.
Під час засідання суду виступили сусіди, працівники ліцею, спортивний тренер та родичі хлопця – всі охарактеризували обвинуваченого як "привітного, чемного, працелюбного, неконфліктного та неагресивного".
Врахувавши всі обставини, суд визнав юнака винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому рік іспитового терміну. Окремо хлопець має сплатити 1912 гривень за проведені судові експертизи.
Її вірші — в "Антології Воєнної Лірики": історія рівненської поетки Ірени Слути
У Києві презентували збірку "Антологія Воєнної Лірики", до якої увійшли поезії більш як вісімдесяти авторів зі всієї України. Серед них рівненська поетка Ірена Слута.
Про свій творчий шлях вона розповіла Суспільному.
Директор рівненського драмтеатру передав премію на потреби військових
Директор рівненського драмтеатру Володимир Петрів передав обласну премію, яку йому присудили в галузі театрального мистецтва, на потреби бригади Азов. Про це повідомила пресслужба військової адміністрації. Нагороду йому вручили 17 січня, йдеться про 25 тисяч гривень.
Ризикований футбол, походи в церкву, зарплата, кадрові зміни. Інтерв’ю з новим тренером Вереса
Верес буде змушений ризикувати у грі, аби вийти з кінця турнірної таблиці УПЛ, також клуб просить підтримки в уболівальників та обіцяє виходити на матчі “максимально зарядженим”. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів в.о. головного тренера команди Олег Шандрук.
У цій розмові ви почуєте про:
- сподівання на нових гравців та тактику виходу з останніх місць;
- хто й чому є у тренерському штабі;
- які кадрові зміни стались у клубі та чому складно знайти гравців;
- що означає “гра з вогником в очах”, ризикований футбол і коли вболівальники дякуватимуть навіть за поразку;
- як тренерська робота впливає на особисте життя;
- чого чекають від зборів у Туреччині;
- якою клуб бачить комунікацію з уболівальниками;
- як Верес ставиться до спільних походів до церкви.
Суд виніс вирок чотирьом жителям Рівненщини за перепродаж бурштину. Серед засуджених — експрацівник ДСНС
Суд виніс вирок чотирьом жителям Рівненщини, один з яких — колишній співробітник ДСНС області, за зберігання та перепродаж нелегально видобутого бурштину. За даними слідства, товар збували великими партіями гуртовим покупцям. Суд призначив їм умовний термін. Про це йдеться у Дубровицького районного суду в області від 12 січня.
Згідно з ним, створив угруповування, щоб нелегально продавати бурштин, житель села Осова Сарненського району. У його команду входили двоє односельців та начальник караулу пожежної частини у Дубровиці.
В період з липня по серпень 2023 року чоловіки незаконно закуповували бурштин у великих обсягах, перевіряли його на якість та перепродавали.
Займався придбанням та продажем напівдорогоцінного каміння працівник ДСНС. Людей, у яких він його купляв — слідство не встановило. Інші учасники угрупування перевіряли бурштин на дефекти, сортували його, розвантажували тощо.
Правоохоронці задокументували факт продажу понад 255 кг бурштину на майже 200 тисяч гривень.
"Працювали лише з гуртовими покупцями, яким збували товар великими партіями. Ділків затримали на гарячому, коли вони намагалися продати покупцеві 200 кілограмів бурштину. Перший епізод збуту правоохоронці задокументували раніше", — зазначила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська 11 серпня.
9 серпня 2023 року правоохоронні органи викрили групу. 3 січня 2024 року учасники угрупування ухвалили договір із прокурором про визнання винуватості.
Згідно із цією угодою чоловіки отримали покарання у вигляді іспитового терміну на рік. Обставини, які пом'якшили вирок — щире каяття та сприяння розслідуванню.
Найвищий у команді: Верес підписав 23-річного Олександра Мельника
Рівненський футбольний клуб Верес уклав контракт із 23-річним Олександром Мельником, який раніше був гравцем Динамо, Арсеналу, Олександрії та Минаю, повідомила пресслужба клубу.
У повідомленні йдеться, що центральний захисник став найвищим гравцем команди — його зріст 195 сантиметрів, вага 86 кілограмів. Футболіст уклав контракт строком на 2,5 роки — до завершення сезону 2025-2026.
Олександр Мельник народився 10 лютого 2000 року у Києві. Вихованець дитячо-юнацької академії київського Динамо. Попередні клуби: Динамо (Київ), Арсенал (Київ), Олександрія, Минай. Його викликали до юнацьких збірних України U-16, U-17 та U-21.
У Рівному маршрутка, яка покотилась назад, травмувала водія під час спроби її зупинити
У Рівному на автостанції біля залізничного вокзалу зіткнулися дві маршрутки. Внаслідок ДТП травмувався водій автобуса. Це сталось 17 січня близько 6:40.
Про це повідомила пресофіцерка поліції області Катерина Загурська.
"Слідчий встановив, що 41-річний житель Здолбунова, водій маршрутки Mercedes-Benz, був на вулиці, коли побачив, що припаркований ним транспортний засіб котиться назад. Здолбунівчанин намагався зупинити його, але не вдалося. Некероване авто в’їхало у припаркований автобус Богдан, а чоловік травмувався", — зазначила Катерина Загурська.
Травмованого доставили до лікарні для обстеження. Попередньо у нього діагностували перелом ребер.
У поліції поки вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
Загинули військові Михайло Дубинець та Сергій Гузей з Рівненщини
Стало відомо про смерть двох захисників з Рівненщини. Це Михайло Дубинець з Сарненської громади та Сергій Гузей з Вараської.
Про це повідомили у Facebook місцевих громад.
Михайло Дубинець
Михайло Дубинець — житель села Велике Вербче, 1996 року народження. Молодший сержант загинув 9 січня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
У чоловіка залишилися матір та дві сестри, повідомили у Сарненській міській раді.
З військовим прощатимуться 17 січня:
11:00 год — прощання вдома, с. Велике Вербче;
12:30 год — церемонія прощання біля Великовербченського ліцею;
13:30 год — чин похорону у Свято-Михайлівському храмі;
14:30 год — поховання на кладовищі села.
Сергій Гузей
51-річний Сергій Гузей народився у Володимирці, проживав у м. Вараш. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну працював на будівництві.
2 березня 2022 року чоловік вступив до лав Збройних Сил України. Воював на Херсонщині, Донеччині та Запорізькому напрямку. У 2023 році молодшого сержанта перевели до військової частини, де проходив службу на посаді командира зенітного кулеметного відділення, повідомив мер Вараша Олександр Мензул у Facebook.
13 січня чоловік помер у лікарні Львова через хворобу. Без батька залишилися дві доньки.
Про дату та час поховання військового повідомлять додатково.
Прогноз погоди на 18 січня
За даними обласного центру з гідрометеорології, буде хмарно, вночі та вранці мокрий сніг з дощем, вдень дощ місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці ожеледь️, на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний силою 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с️. Температура: по області вночі 0-5º морозу, вдень 0-5º тепла. По місту Рівне вночі 2-4º морозу, вдень 2-4º тепла.