Повернувся на щиті: на Черкащині в останню путь проведуть 25-річного захисника

У Звенигородці поховають військового Андрія Мельниченка. Захисник загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині.

Про це Суспільному повідомили у Звенигородській міській раді.

Андрій Мельниченко служив на посаді старшого водія вогневої підтримки. Захисник загинув 29 грудня 2023 року на Херсонщині під час виконання бойового завдання. Військовому було 25 років.

У Звенигородці 17 січня зустріли героя "живим коридором". 18 січня Андрія проведуть в останню путь та поховають.

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