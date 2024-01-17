У Рівному на автостанції біля залізничного вокзалу зіткнулися дві маршрутки. Внаслідок ДТП травмувався водій автобуса. Це сталось 17 січня близько 6:40.
Про це повідомила пресофіцерка поліції області Катерина Загурська.
"Слідчий встановив, що 41-річний житель Здолбунова, водій маршрутки Mercedes-Benz, був на вулиці, коли побачив, що припаркований ним транспортний засіб котиться назад. Здолбунівчанин намагався зупинити його, але не вдалося. Некероване авто в’їхало у припаркований автобус Богдан, а чоловік травмувався", — зазначила Катерина Загурська.
Травмованого доставили до лікарні для обстеження. Попередньо у нього діагностували перелом ребер.
У поліції поки вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
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