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У Кіровоградській області без електрики через обледеніння дротів лишаються десяток сіл
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У Кіровоградській області без електрики через обледеніння дротів лишаються десяток сіл

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У Кіровоградській області без електрики через обледеніння дротів лишаються десяток сіл
Без електропостачання лишаються 10 сіл Кіровоградщини - 17 січня. Фото: "Кіровоградобленерго"

У Кіровоградській області через заледеніння електричних дротів та, як наслідок, падіння опор, з 7 січня без електропостачання лишаються десять сіл регіону.

Поки знеструмлені села в Кетрисанівській, Долинській та Устинівській громадах Кропивницького району, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. У міненерго уточнили: без електрики 1,1 тисячі споживачів.

15 січня без електрики були 30 сіл (2,5 тисячі споживачів). Тоді в "Кіровоградобленерго" розповіли, такої ожеледі на дротах, діаметром 6-9 сантиметрів, не фіксували з 1945 року. Ситуація ускладнилась крадіжкою 5,5 тисяч метрів дротів.

На 8 січня були знеструмлені 155 населених пунктів.

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