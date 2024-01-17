У Кіровоградській області через заледеніння електричних дротів та, як наслідок, падіння опор, з 7 січня без електропостачання лишаються десять сіл регіону.
Поки знеструмлені села в Кетрисанівській, Долинській та Устинівській громадах Кропивницького району, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. У міненерго уточнили: без електрики 1,1 тисячі споживачів.
15 січня без електрики були 30 сіл (2,5 тисячі споживачів). Тоді в "Кіровоградобленерго" розповіли, такої ожеледі на дротах, діаметром 6-9 сантиметрів, не фіксували з 1945 року. Ситуація ускладнилась крадіжкою 5,5 тисяч метрів дротів.
На 8 січня були знеструмлені 155 населених пунктів.