Погода на Черкащині: прогнозують сильний вітер і ожеледицю

На Черкащині протягом дня 18 січня прогнозують сильний вітер. На дорогах і тротуарах буде ожеледиця.
Про це Суспільному розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
За словами синоптика, вдень 17 січня вітри змінять напрям і морози послабнуть:
"Короткочасне вторгнення арктичного повітря знизить температурний фон на 5-6 градусів. Температура вночі 10-15 градусів морозу, вдень мінус 2-7".
18 січня циклон принесе сніг з переходом у дощ. На дрогах буде ожеледиця.
"Вітер посилиться до небезпечних 15-20 метрів за секунду. Температура вночі буде 4-9 градусів морозу, вдень 1-6 тепла", — додав синоптик.
Така погода відповідає першому рівню небезпечності — "жовтому". Це означає, що погодні умови будуть такими, що можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту.
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