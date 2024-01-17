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Миколаївські рятувальники тричі витягали застряглі автомобілі на дорогах області
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Миколаївські рятувальники тричі витягали застряглі автомобілі на дорогах області

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Миколаївські рятувальники тричі витягали застряглі автомобілі на дорогах області
Один з автомобілів, що застряг на дорозі, Миколаївщина, 16 січня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області/Facebook

Протягом доби 16 січня у Миколаївській області рятувальники тричі витягали автомобілі, що застрягли на дорогах. Далі водії самостійно продовжували рух.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Один з інцидентів трапився у Южноукраїнську.

"Біля Ташлицького водосховища застряг мікроавтобус, в якому перебували четверо людей, з них — одна п'ятирічна дитина", — розповіли у відомстві.

За даними ДСНС, у Радсадівській громаді поблизу села Козирка застряг автомобіль швидкої, медики якого поверталися з виклику. Також цього дня у Миколаєві застрягла вантажівка.

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