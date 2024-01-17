Через потепління та опади 18 — 19 січня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води.

Про це повідомили на сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, ввечері 17-го січня на більшій частині Закарпатської області очікуються значний сніг та мокрий сніг з переходом в дощ. Протягом доби 18-го січня в області пройде значний дощ, на високогір'ї мокрий сніг, в горах місцями сильні опади.

Через значні опади та потепління 18 — 19 січня на річках Закарпатської області очікується рідкий льодохід з верхів'їв та підвищення рівнів води.

"На притоках та на Верхній Тисі очікується підвищенні рівнів води на 0,5 - 1,5 м, в межах корінних берегів (без негативних наслідків); на річці Тиса, на ділянці Великий Бичків — Вилок, та в нижніх течіях Боржави — на 1,5 - 2,5 м з незначним виходом води на окремих ділянки заплави", — йдеться у повідомленні.

Також 18 січня у зв'язку з відлигою, опадами у вигляді мокрого снiгу, дощу та хуртовинами, у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека третього рівня.

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