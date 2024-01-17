В Луцькому районі патрульні склали адмінматеріали на неповнолітнього водія та на його батька, який дозволив сину сісти за кермо.
За даними правоохоронців, 16 січня у селі Дерно автомобіль марки Kia Sportage перевищив швидкість. Прилад вимірювача TruCAM зафіксував, що машина їхала зі швидкістю 101 км/год.
Коли авто зупинили — з'ясувалося, що за кермом був 17-річний хлопець, а поруч, на пасажирському місці, сидів його 45-річний батько.
На неповнолітнього інспектори склали адмінматеріали за перевищення швидкостіч. 1 ст. 122 КУпАП та кермування авто без правч. 2 ст. 126 КУпАП.
На батька ж патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126, йдеться про "передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування".
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