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Дідусь та 2-річна онука загинули у пожежі на Львівщині
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Дідусь та 2-річна онука загинули у пожежі на Львівщині

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Дідусь та 2-річна онука загинули у пожежі на Львівщині
Рятувальники гасять пожежу у житловому будинку у Самборі, 16 січня 2024. Фото: пресслужба ГУ ДНСН у Львівській області

На Львівщині у місті Самбір під час пожежі у дерев’яному житловому будинку загинув чоловік та маленька дитина.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ГУ ДСНС у Львівській області.

На момент прибуття рятувальників горіло мансардне приміщення у трьох квартирному дерев’яному житловому будинку.

"Вогонь швидко поширювався дерев’яними конструкціями. Складність гасіння пожежі полягала у сильному захаращенні будинку. Рятувальники за допомогою драбини врятували жінку 1965 року народження, яка стояла на балконі й кликала на допомогу", – мовиться у повідомленні.

Очевидці повідомили рятувальникам, що у квартирі можуть перебувати ще дідусь та дворічна онука. Їхні тіла знайшли пожежники.

"На місці пожежі виявлено тіло власника квартири 1962 року народження та тіло дитини, 2021 року народження (внучка). Найбільш імовірно, що дідусь намагався врятувати внучку і накрив своїм тілом дитину. Адже рятувальники знайшли дівчинку під тілом дідуся", – розповіли рятувальники.

Пожежу загасили за майже 2,5 години.

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