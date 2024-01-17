На Чернігівщині у Бобровицькому закладі загальної середньої освіти №1 на шкільних ярмарках та зборах зібрали 211 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. На ці гроші вони купили квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal та ліки для військових на передову.

Про це у коментарі Суспільному повідомила начальниця відділу освіти Бобровицької міської ради Валентина Мартишевська.

"У нашому закладі були проведені благодійні різдвяні ярмарки, на яких було зібрано майже 180 тисяч гривень. Долучилася до збору також наша Ярославська філія та "Бобровицький інклюзивно-ресурсний центр". Як результат, додатково зібрали ще понад 30 тисяч ", — розповіла Мартишевська.

Передача дрона військовим. ФОТО: Бобровицький ЗЗСО №1

За 208 тисяч гривень вони придбали квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal, а на решту ліки, каже Мартишевська.

"Таким було замовлення наших захисників. На решту коштів були придбані ліки. 16 січня ми все передали у частину на передову, де воюють хлопці з міста Бобровиця", — сказала Мартишевська.

Нагадаємо, що обидва ярмарки "Разом до Перемоги" у закладі пройшли у грудні. Як розповіла начальниця відділу освіти, їх окремо провели для учнів початкової та середньої та старшої ланки, щоб не скупчувати дітей. Відвідувачі купували різноманітні смаколики та вироби, виготовлені власноруч дітьми й батьками.

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