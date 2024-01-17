В аварії на дорозі "Тернопіль – Львів — Рава-Руська" загинула 25-річна водійка, ще двоє людей отримали травми. ДТП трапилася 16 січня близько 14:30.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
Аварія трапилася біля міста Золочів між селами Червоне та Велика Вільшаниця. За даними правоохоронців, зіткнулися автомобіль BMW 535, яким керувала 25-річна мешканка Тернополя, та вантажівка Renault Magnum під керуванням 64-річного жителя Тернопільської області.
"Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка легковика загинула на місці події. Водій вантажівки та пасажирка "BMW 535", 24-річна мешканка Тернополя, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу", – мовиться в повідомленні.
За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.