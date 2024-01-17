Може побільшати імпортної: на Черкащині здорожчала картопля

На Черкащині зросла ціна на картоплю. Загалом з нового року в Україні вартість збільшилася вдвічі. Ринок може заполонити імпортна картопля.

Такий ріст цін пов’язаний зі зниженням пропозиції на ринку збуту, розповів Суспільному експерт плодоовочевого ринку Олександр Хорєв.

Ціна картоплі нині вища ніж два попередні роки:

"Ми не бачили навіть тенденції до зростання цін до таких рівнів, як вони виросли нині. В серпні 2023 року не було ніяких передумов, що картоплі не вистачить до кінця першої половини сезону, тобто до нового року", — Олександр Хорєв.

Фермер Станіслав Зайченко торгує городиною на центральному ринку Черкас. З його слів, у мороз продавці рятують картоплю як можуть: хтось загортає в мішки, а дехто накриває ковдрами.

Фото: Суспільне Черкаси

"Я вирощую її без усякої хімії, гербіцидами не користуюся — бур’яни не обробляю нічим, навіть колорадських жуків, яких усі травлять, я збираю вручну. Чиста картопелька, я постійно кажу, що екологічно. Ніхто не вірить, люди, так би мовити, на своїй хвилі. Купують картоплю погано, бо зросла ціна", — додав він.

Підтвердив здорожчання і продавець Станіслав Зайченко:

"Звісно подорожчала. Пахаємо-пахаємо, а не купують".

Фото: Суспільне Черкаси

Пан Микола попри подорожчання, від картоплі не відмовляється:

"Десь п’ять кілограмів беру, бо треба для сім’ї. Готуємо страви з картоплі, без неї ніяк, вона як другий хліб".

Аби була можливість, додав, вирощував би її сам:

"Просто треба дуже далеко їздити, це не вигідно, бо батьківська хата аж за 80 кілометрів. Її ж треба і обробити, і полити, і підгорнути, і підживити".

Фото: Суспільне Черкаси

Черкасець Анатолій замовляє картоплю в інтернеті, її привозять з доставкою та за нижчою, ніж ринкова, ціною.

"Ціна зросла після нового року, навіть в супермаркеті була по тринадцять гривень, а нині по 23 ніби, по 25. Дорого на наші зарплати", — зазначив він.

Фото: Суспільне Черкаси

Зменшення попиту з початку року не помітила продавчиня Зінаїда:

"Все одно беруть люди, хоча вона й подорожчала У мене по 20".

Фото: Суспільне Черкаси

Надалі український ринок може заполонити імпортна картопля, пояснив експерт плодоовочевого ринку Олександр Хорєв:

"Зовнішні постачальники, так би мовити, не сплять. вони чекають достатньо сприятливих для себе цін. Перші партії картоплі з Польщі та країн Прибалтики вже відправилися в Україну".

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