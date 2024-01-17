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Армія РФ сім разів обстріляла Донеччину, загиблих та поранених немає
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Армія РФ сім разів обстріляла Донеччину, загиблих та поранених немає

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Армія РФ сім разів обстріляла Донеччину, загиблих та поранених немає
Наслідки обстрілів Донеччини 16 січня 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом 16 січня російські окупаційні війська сім разів обстрілювали Авдіївку, Гостре та Нову Полтавку на Донеччині. Загиблих та поранених серед мирних жителів області немає.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Авдіївку окупанти нищили авіаударами та артилерією. Руйнувань зазнали три приватних будинки та заклад дошкільної освіти", — повідомили в поліції.

За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, російські окупаційні війська чотири рази вдарили по Авдіївці ракетами та пошкодили будівлю лікарні.

У пресслужбі поліції зазначили, що армія РФ обстрілювала населені пункти Донеччини ракетами та гатила з РСЗВ "Смерч", "Град" та артилерії.

Обстрілами пошкоджені 12 цивільних об'єктів, серед яких сім житлових будинків, два дитсадки, магазин та господарські споруди.

Армія РФ сім разів обстріляла Донеччину, загиблих та поранених немає
Наслідки обстрілів Донеччини 14 січня 2024 року. Фото: поліція Донеччини

За інформацією Філашкіна, також російські війська у Покровському районі обстріляли Красногорівку, Георгієву та Катеринівку Мар'їнської громади, Желанне та Семенівку Очеретинської громади, Курахове, Гостре.

У Краматорському районі під обстрілами армії РФ були Іванопілля, Диліївка, Предтечине, Торське та Зарічне.

У Бахмутському районі - населені пункти Часовоярської громади, Званівка, Верхньокам'янське, Переїзне та Сіверськ.

Вадим Філашкін додав, що протягом 16 січня з прифронтових населених пунктів Донеччини евакуювали 82 людей, серед яких 11 дітей.

За всіма фактами обстрілів поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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