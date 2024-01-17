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Вербував місцевих для співпраці з ФСБ: жителю Покровська оголосили про підозру
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Вербував місцевих для співпраці з ФСБ: жителю Покровська оголосили про підозру

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Вербував місцевих для співпраці з ФСБ: жителю Покровська оголосили про підозру
Фото: Служби безпеки України

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді жителю Покровська. За версією слідчих, він з 2014 року воює проти України, а з початком повномасштабного вторгнення вербував жителів Донеччини для співпраці з ФСБ.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

За інформацією слідчих, 38-річний житель Покровська з 2014 року воює у лавах незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він створив агентурну мережу ФСБ РФ на Донеччині, яку українські правоохоронці ліквідували восени 2023 року.

"Весною 2023 року у Донецьку його завербував співробітник ФСБ РФ. Він поставив бойовику завдання підібрати людей для створеної ФСБ агентурної мережі. Це мали бути місцеві мешканці, готові конфіденційно співпрацювати з окупантами і збирати для них інформацію щодо місць дислокації підрозділів ЗСУ, українських вогневих позицій, складів боєприпасів тощо", — розказали в Службі безпеки.

Слідчі встановили, що підозрюваний завербував до агентурної мережі жителів Донеччини, які передавали йому розвідувальну інформацію.

"Невдовзі контррозвідка СБУ виявила та затримала двох ворожих агентів. Під час обшуків у їхніх помешканнях виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувальній діяльності", — йдеться у повідомленні.

Також у Службі безпеки додали, що підозрюваний наразі перебуває на окупованій території. Йому загрожує 15 років за ґратами або довічне з конфіскацією майна.

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