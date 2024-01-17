У Запоріжжі внаслідок пожежі загинув чоловік — ДСНС

16 січня в Запоріжжі у приватному житловому будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік. Ймовірна причина загорання — необережне поводження з вогнем.
Про це сьогодні, 17 січня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.
За даними рятувальників, тіло господаря будинку 1976 р.н. без ознак життя вони виявили під час гасіння пожежі.
Рятувальники гасять пожежу, Запоріжжя, 16 січня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Загалом вогонь охопив 150 кв.м. Надзвичайники приборкали загорання та запобігли його розповсюдженню на інші будівлі.
Рятувальники гасять пожежу, Запоріжжя, 16 січня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем.
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