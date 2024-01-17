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Упродовж доби армія РФ завдала 95 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області
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Упродовж доби армія РФ завдала 95 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

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Обстріли по Запорізькій області за 16 січня 2024
Наслідки обстрілів армії РФ, Запорізька область, січень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 16 січня, російські військові атакували 18 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 17 січня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Упродовж доби армія РФ завдала 95 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 16 січня 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 95 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • чотири авіаційні снаряди застосувала по Оріхову, Малій Токмачці та Преображенці;
  • 17 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Червоне, Левадне, Новоандріївку, Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку й Полтавку;
  • 75 разів з артилерії обстріляла Біленьке, Новоданилівку, Гуляйполе, Чарівне, Левадне, Щербаки, П'ятихатки, Плавні, Кам'янське та інші міста й села на лінії вогню.
Упродовж доби армія РФ завдала 95 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 16 січня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Упродовж доби армія РФ завдала 95 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 16 січня 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку армії РФ західніше Вербового, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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